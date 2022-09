La publicación que ha hecho pensar que Paulina Peña ya llegó al altar

Luego de haberse comprometido en septiembre del año pasado en Nueva York y de haber compartido con sus seguidores algunos detalles de su despedida de soltera, todo parece indicar que Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena ya se han convertido en marido y mujer. Y es que la hija del expresidente Enrique Peña Nieto ha hecho una simpática publicación en sus redes sociales con la que ha dejado entrever que su boda pudo haber ocurrido recientemente, a pesar de que se esperaba que fuera el próximo 1 de octubre la fecha en la que sucedería este idílico momento. Sin embargo, por lo que ha publicado Paulina y los mensajes que algunos de sus allegados le han dejado en este mismo post, todo apunta a que Paulina y Fernando ya son esposos.

A través de su perfil de Instagram, Paulina compartió un video en el que mostró una escena de la serie Friends, en donde se puede a Mónica, personaje interpretado por Courteney Cox, y a Chandler, interpretado por Matthew Perry, llegando a un hotel justo después de su boda pidiendo la cancelación de la suite en la que se estuvo quedando la novia antes de su enlace: “Me gustaría hacer el check out de la suite nupcial”, se escucha decir a Chandler al recepcionistas, mientras que Mónica con un semblante un tanto serio expresa: “Así, es, ya no soy una novia… No lo volveré a ser jamás… De ahora en adelante seré solo la esposa de alguien más”, a lo que el personaje de Perry responde: “Y yo el hombre más feliz del mundo”, causando la risa del público presente.

Cabe destacar, que Paulina se limitó a compartir el video, sin hacer algún comentario extra, solo etiquetó a su ahora esposo, agregando un emoji de una botella de champaña. Sin embargo, fueron los comentarios de sus allegados los que también dieron algunas pistas de lo que pudo haber sucedido recientemente en sus vidas, pues entre los cientos de comentarios de parte de sus seguidores destacó el de su hermana, Nicole Peña, quien expresó su cariño por la pareja con un lindo mensaje, así como el de Tania Ruiz, novia del padre de Paulina, el expresidente Enrique Peña Nieto, quien de forma muy cariñosa expresó: “Los amo".

Su historia de amor

Fue en 2015 cuando ella tenía 19 años y él 24 que Cupido los flechó. Durante los primeros años de su relación los jóvenes vivieron un noviazgo discreto hasta que, en 2017, la pareja fue captada en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, una imagen que se convirtió en la primera portada que compartieron juntos para ¡HOLA! Después de esto, la pareja comenzó a intercambiar cariñosos mensajes en redes sociales, donde también han compartido con sus seguidores los momentos más especiales de su relación, desde sus viajes, hasta sus aniversarios de novios, fechas en las que se dan vuelo expresándose su amor y dejando al descubierto el gran amor que hay en su relación. Además, en septiembre de 2021, la pareja anunció que tras seis años de relación había decidido dar un importante paso en su noviazgo, por lo que se comprometieron durante un viaje a Nueva York.

O como lo hicieron el pasado mes de abril, cuando celebraron su último aniversario como novios, antes de convertirse en esposos, algo de lo que hicieron partícipes a todos sus seguidores. De lo más enamorada, Paulina compartió en su perfil de Instagram una linda fotografía en la que se le puede ver en una alberca, abrazando románticamente a su novio. Al pie de la imagen, la socialité hizo énfasis en el gran amor que tiene por su prometido, agradecida por estos siete años que ha compartido a su lado. “Tomarte de la mano ha sido el mejor viaje de mi vida”, escribió la guapa joven emocionada. Por su lado, Fer también le dedicó una publicación en su perfil de Instagram, donde compartió una linda imagen de uno de sus viajes, en donde se le puede ver besando a su futura esposa mientras ambos posan en un yate. Al pie de la publicación, Tena escribió: “Siete años y contado… Te amo solo un millón de veces”, dejando en claro que su amor por Paulina crece cada día".

