Andrés Tovar confirma que anulará su matrimonio religioso para casarse con Maite Perroni

Andrés Tovar y Maite Perroni hacen de este instante uno de los más especiales, no solo por la estabilidad que prevalece en su noviazgo, sino también por su reciente compromiso amoroso. La pareja escribe así las páginas de la nueva etapa de su historia personal, en la que ya comienzan a trazar algunos planes. De hecho, el productor televisivo ha hablado por primera vez desde que entregara el anillo a su guapa prometida, no solo para compartir la emoción que lo invade en este instante, pues además aprovechó para confirmar que para unir su vida a la de la ex RBD, llevará a cabo la anulación de su matrimonio religioso con la actriz Claudia Martín, cuya separación se hizo pública en mayo de 2021.

Tovar fue captado durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, muy bien acompañado por su futura esposa, Maite, y ambos compartieron cómo se sienten tras haber dado este importante paso. Por supuesto, el productor habló de cómo ideó todo para dar la sorpresa a la intérprete, quien le respondió con un rotundo “sí”, algo de lo que hicieron testigos a todos sus seguidores. “Unos tres meses, sí estuve pensando bien cómo hacerlo para que fuera realmente especial, y como queríamos hacerlo y tal como dice ahí la frase pues así se lo pedí: ‘Aquí cerquita del cielo, del sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo’…”, explicó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

En ese espacio, y a pregunta expresa sobre si entre sus planes está la idea de anular su matrimonio eclesiástico para poder casarse con Maite, Tovar fue directo al responder. “Sí, está en eso. Ya les avisamos en el momento, con mucho respeto…”, afirmó, aunque sin dar más detalles del proceso que tendrá que seguir próximamente. Entre otras cosas, el productor televisivo fue cuestionado sobre la posible fecha para celebrar el enlace, y aunque se reservó los por menores de lo que hasta ahora él y su prometida tienen contemplado, sí pudo en alto el sentimiento que lo invade, feliz de estar enamorado. “Muy pronto. Pero además, imagínense estar enamorados a los 40, yo le deseo a todo el mundo de verdad que encuentren al amor de su vida y que se casen con ella…”, dijo ante los micrófonos.

Las palabras de Maite tras su compromiso

Con las emociones a flor de piel, Maite Perroni expresó lo mucho que para ella significa este momento, así como la manera en la que recibió la grata sorpresa de su novio. “Fue hermoso, estábamos en un viaje precioso y de pronto fue: ‘¡Vamos a dar un paseo!’, porque Andrés siempre está planeando cosas qué hacer, y de repente la sorpresa así. Yo tomaba fotos, video…”, dijo la actriz. “Yo pensaba, de verdad, que cuando se lloraba en esos momentos pues era como de película y no, yo lloré, lloré y lloré…”, reveló, dejando ver que tanto ella como Tovar ya han tenido pláticas de lo que desean para su soñado día. “Ya tenemos ideas de lo que queremos hacer y más adelante les compartiremos, pero por lo pronto estamos emocionados planeando…”.

Entre otras cosas, Maite dijo asumir con total madurez los comentarios u opiniones que pudieran tener las personas, una situación a la que de cierta manera tanto ella como su prometido ya se han acostumbrado. “Han habido muchos comentarios que se han hecho alrededor de toda nuestra historia, todo el tiempo, que ya no nos lo tomamos a pecho ni tan enserio, porque la realidad la vivimos nosotros cada día, la estamos construyendo nosotros con nuestras familias y eso es lo que les vamos a compartir, lo que realmente suceda…”, explicó feliz durante la charla.

