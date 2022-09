Juan Soler: 'No estoy dispuesto a perder un ser tan valioso como Maky' El actor habló del enorme afecto que tiene por la madre de sus hijas y respondió si habría o no la posibilidad de alguna reconciliación en el futuro

Con toda seguridad, Juan Soler se dice un hombre afortunado. Los años le han permitido aterrizar y asumir con madurez cada una de las situaciones por las que ha atravesado, entre ellas la de su ruptura sentimental con Maky Moguilevsky, madre de sus hijas, Mía y Azul. Pero más allá de las diferencias por las que ambos decidieron poner fin a su matrimonio, prevalece entre los dos un lazo de amistad inquebrantable, pues la historia de amor que ambos escribieron se basó en el respeto y en la admiración mutua. El galán de telenovelas como la Mexicana y El Güero abrió su corazón como pocas veces para hablar al respecto, orgulloso de tener a su exesposa en un sitio muy especial de su vida, tanto así que afirma que no estaría dispuesto a perder a un ser tan valioso como ella.

Hablar de Maky es para Juan abordar una etapa de su historia con muchos matices, pero siempre poniendo de frente la satisfacción de coincidir con una persona que lo hizo sentir pleno, así lo confesó el actor al evocar esos años de su matrimonio en el que además juntos hicieron realidad el sueño de formar una familia. “Fui muy feliz casado con Maky. Fui el tipo más feliz de la Tierra casado con Maky. Fue una gran compañera de viaje, Maky, una gran compañera…”, reveló durante una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, quien lo tuvo como invitado para una emisión de su canal de YouTube.

Entrados en la charla, la anfitriona quiso saber si lo antes dicho por Juan era tan solo el indicio de retomar algunos planes con Maky, por lo que directa le preguntó si habría alguna posibilidad de que ambos se reconciliaran en el futuro. “No, estamos muy claros en eso…”, afirmó el intérprete en tono amable, dejando claro que en el aspecto sentimental tanto uno como otro han tomado distintos caminos. Él, por ejemplo, ahora vive ilusionado por su noviazgo con María José, quien fuera su primera novia en la juventud, una mujer a la que, según confesó, Maky también conoció años atrás durante una convivencia.

El cariño incondicional por Maky

El capítulo de su matrimonio con Maky es para Juan Soler un instante de los más preciados. Con el tiempo, el actor ha reiterado que más allá de lo que implicó su divorcio, el cariño entre los dos sigue intacto. De hecho, se refirió a la guapa actriz de una manera muy especial, haciendo evidente lo imprescindible que es para él tener a Maky en su vida. “Nunca me va a poder sacar de su vida, yo sé que nunca la voy a poder sacar de la mía por voluntad y además porque no estoy dispuesto a perder a un ser tan valioso como Maky…”, explicó Soler en otro momento de la íntima conversación, en la que se deshizo en halagos por la madre de sus hijas. “Está más linda que nunca, definitivamente, guapísima…”, señaló el intérprete, feliz de la estabilidad por la que ahora atraviesa.

En otro momento, Juan además hizo énfasis en cómo se dio su separación de Maky, asegurando que esa transición se dio en los mejores términos. “Siempre hemos sido amigos, nunca hemos estado peleados en realidad. Hubo un distanciamiento en el momento que nos lleva a separarnos definitivamente pero no hay una pelea así per se, no hay un enfrentamiento…”. Para muestra de lo antes dicho, es la convivencia que aún mantienen. “De hecho, hay mucho cariño, salimos a comer con las nenas, pasamos un par de vacaciones juntos…”, dijo en la charla, en la que además habló de lo feliz que le sienta el hecho de haber debutado como abuelo.

