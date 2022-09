Las cariñosas palabras de Lucero sobre su exsuegra, la mamá de Mijares

Dueño de una larga y exitosa trayectoria, Manuel Mijares suele compartir con sus seguidores los detalles de sus nuevos proyectos musicales. Sin embargo, el jueves pasado tomó sus redes sociales para algo completamente distinto y, sobre todo, muy personal: confirmar el triste fallecimiento de su madre, Doña Pilar Morán. La noticia ya había circulado en los medios desde un día antes, pero fue hasta ese momento que el cantante, en medio de su duelo, quiso tomarse el tiempo para agradecer las muestras de cariño de sus fans, amigos y colegas. Lucero, exesposa del intérprete y con quien recientemente se había presentado en el escenario, no se había pronunciado sobre la pérdida de su exsuegra, hasta ahora, que ha compartido unas palabras en las que se ha expresado con cariño de la abuela paterna de sus hijos.

A su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Lucero fue abordada por las cámaras y micrófonos del programa Despierta América, y cuestionada sobre el sensible fallecimiento de la madre de Mijares, quien fue su suegra por más de una década. Tan amable y respetuosa como suele ser siempre, la cantante habló sobre esta dura pérdida, asegurando que la familia se ha refugiado en la fe y tiene la certeza de que Doña Pilar está descansando en paz. "Sí, (estamos) con esa pena, pero el punto es que, como el consuelo que uno tiene en estos momentos de pensar que ella ya está descansando y que está en un lugar bonito y que está tranquila", comentó. "Y bueno, con la resignación y deseándole a la familia también eso, mucha fuerza y mucho ánimo", agregó la intérprete, quien apenas unos días antes de que se conociera el deceso de su exsuegra, se presentó con Mijares en el Auditorio Nacional como parte de su gira Hasta que se nos hizo.

Lucero reveló además que en cuanto supo del deceso de Doña Pilar se puso en contacto con Mijares y su familia. "Muy tranquilos, muy en paz de que ella se fue en paz, de que está descansando y, bueno, son cosas que suceden", indicó. A su vez, la cantante habló de la buena relación que siempre mantuvo con la abuela de sus hijos, y no escatimó a la hora de hablar de sus cualidades. "La verdad es que nos llevábamos muy bien, una señorona, una mujer que sacó adelante a sus hijos, siempre de la mejor manera, después de haber enviudado tan joven. Una mujer fuerte, con unos ojazos, bailadora, fantástica", expresó, dejando ver la admiración que le guardaba. "Yo pienso que ella es un angelito en el cielo que va a estar cuidando a mis hijos, a sus hijos, y yo pienso que van a estar de lo mejor", expresó.

El pasado 8 de septiembre Mijares tomó su Instagram para expresar su más sincero agradecimiento ante las múltiples muestras de cariño y consuelo que recibió tras conocerse la muerte de su madre. "A nombre de la familia MIjares Morán y mío agradecemos a todos ustedes por sus muestras de cariño y apoyo en estos momentos por el reciente fallecimiento de mi querida madre", expresó el cantante en su mensaje. "Confortados en su compañía damos gracias a Dios por su maravillosa vida y ejemplo. #guerreraincansable #ejemplodevida", agregó. A su vez, el intérprete de Soldado del Amor compartió algunas fotos tomadas del baúl de los recuerdos, las cuales dejaron ver no sólo la gran belleza de Doña Pilar, sino también el gran amor que le tenía a la danza. Igualmente, Mijares mostró el especial altar en el que ahora se encuentran algunos retratos de su mamá, junto a los de otros de sus seres queridos.

Lucero y Mijares, los ex mejor avenidos

Ha pasado más de diez años desde que Lucero y Mijares decidieron concluir su matrimonio, sin embargo eso no marcó el final de su relación, sino más bien una transformación de la misma. La expareja no tiene ningún problema con trabajar de manera conjunta en diversos proyectos profesionales, así como compartir juntos con sus hijos. Ambos cantantes han admitido ser muy buenos amigos, algo de lo que incluso sus compañeros han sido testigos. Hace un par de meses, el intérprete reveló lo que a su parecer ha favorecido la buena convivencia con su ex. "Yo creo que la naturalidad de la relación que llevamos, nos llevamos bien, nos caemos bien...", comentó el cantante en delcaraciones difundidas por el programa De Primera Mano. En aquella oportunidad, también destacó lo importante ha sido para ellos como amigos y colegas, estar unidos por el amor a sus hijos en común, Lucerito y José Manuel. "Nos arropamos mucho con los hijos", agregó. "Vivimos cerca, o sea, (somos) vecinos, por cierto, creo que muy cerca", dijo entonces bromista.

