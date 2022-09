De viaje por Europa, Paulina Goto podría regresar a casa con su vestido de novia

Septiembre trajo para los fans de Paulina Goto la mejor sorpresa: el compromiso de la actriz con su novio Rodrigo Saval. La joven pareja, que el pasado mes de abril celebró tres años de noviazgo, compartió a principios de este mes la la buena nueva. La estrella de Madre solo hay dos había admitido estar muy feliz y enamorada, y lista para escribir una nuevos capítulos en su vida junto a su galán. Tras aquella formidable noticia, la también cantante hizo sus maletas para embarcarse en una aventura por Europa, aunque no de la mano de su prometido, pues viajó con su madre y hermano. En medio de este inolvidable recorrido por el Viejo Continente, Paulina ha dejado ver que su boda con Rodrigo podría estar a la vuelta de la esquina, pues ha revelado que está aprovechando su viaje para buscar su vestido de novia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Paulina inició su aventura en París, uno de los destinos más icónicos de Europa. La protagonista de Mis XV compartió en sus redes sociales algunas postales desde la capital francesa, dejando ver lo mucho que estaba disfrutando al lado de su familia. Unos días después, puso rumbo en Bélgica, y desde Brujas compartió nuevas imágenes de su viaje, mientras Rodrigo, a la distancia, le expresaba su amor. Ahora, la actriz se encuentra en tierras italianas, específicamente en Venecia, ciudad famosa por sus hermosos canales. Emocionada, la intérprete ha publicado en su Instagram los vistazos de esta parada en su tour europeo, en el que no ha perdido la oportunidad de degustar las delicias de la gastronomía local.

VER GALERÍA

En medio de sus publicaciones alusivas a su viaje, Paulina recurrió a sus seguidores para hacerles una consulta muy importante, relacionada con su próxima boda. "¿Me recomiendan lugares para buscar mis vestido de novia en París/Roma?", escribió la actriz en sus Instagram Stories. Y es que para nadie es un secreto que tanto la capital de Francia como la de Italia son referentes en cuanto a moda, pues ahí se asientan algunas de las firmas más importantes del mundo. Así que no sería para nada raro que la estrella de telenovelas aprovechara su paso por estas ciudades para buscar el atuendo con el que llegará al altar.

VER GALERÍA

Sin embargo, Paulina dejó ver que está abierta a más de una posibilidad en lo que respecta a su vestido de novia, pues después de preguntar a sus seguidores por opciones de moda nupcial en dichas ciudades agregó en otra historia: "U otra sugerencia para encontrar mi vestido". Y es que todo el tema de la boda es completamente nuevo para la actriz, y como cualquier mujer, está explorando diferentes alternativas para dar con la elección perfecta para su gran día. De hecho, también considera ponerse en manos de un diseñador nacional, sabedora del gran talento que hay en el país. "¿Sus diseñadores mexicanos favoritos para novias?", agregó después. Paulina no ha compartido cuáles han sido las respuestas que le han dado hasta el momento sus seguidores, pero sin duda tomará muy en cuenta sus recomendaciones.

VER GALERÍA

Paulina ya había hablado de su ilusión por casarse

En abril, justo antes de que celebrara su tercer aniversario con Rodrigo Saval, Paulina ya había hablado sobre el tema de casarse, y aunque admitió estar muy feliz con el joven político, admitió que no sentía ningún tipo de presión por llegar al altar. "Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan...", comentaba entonces en entrevista para el programa Hoy . "Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo y me veo en un futuro. Pero no sé si así como la gran boda tradicional", agregaba. Y ahora que la vida la ha sorprendido con una propuesta de matrimonio de parte de su gran amor, tal parece que la intérprete ha visto renovada su ilusión por celebrar su boda. "¡Qué vivan los novios! Somos los más felices del mundo, mundial…", escribía el pasado 2 de septiembre al anunciar su compromiso. Hasta ahora Paulina no ha revelado las posibles fechas para su enlace matrimonial, ni si será un festejo en grande o privado, lo que es un hecho es que será un día totalmente inolvodable para ambos.

VER GALERÍA