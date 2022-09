En medio de su recuperación, Eugenio Derbez dedica un emotivo mensaje a Alessandra Rosaldo

Más allá de las dificultades a raíz de su accidente, Eugenio Derbez logra salir adelante con el paso de los días gracias al cobijo que le han brindado sus seres queridos, especialmente Alessandra Rosaldo. Siempre a su lado, la cantante no solo ha estado encargada de comunicar a los seguidores de la familia Derbez los detalles sobre la salud de su esposo, sino también de celebrar las fechas más especiales, como la del pasado cumpleaños del actor. Ahora, es él quien en medio de su recuperación, -tras haber sido sometido a una complicada cirugía-, le ha dedicado a la madre de su hija Aitana un mensaje muy especial con motivo de la nueva vuelta al sol de la guapa intérprete, a quien le agradece de manera sincera no solo por caminar juntos durante los periodos de plenitud, sino también en los instantes más complicados.

Luego de varios días en que Eugenio se mantuvo alejado de las redes sociales, el actor retomó su actividad para publicar una de sus dedicatorias más personales, poniendo en alto el inmenso cariño y agradecimiento que tiene por Alessandra. “Celebro y agradezco tu vida @alexrosaldo. Tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional…”, se puede leer en las primeras líneas del texto que Derbez compartió este 11 de septiembre, y que por supuesto dio pie a que los seguidores se unieran a esta su celebración virtual. Para hacer más emotivo el detalle, el también comediante ilustró sus palabras con un video en el que hace un recorrido por varios de sus momentos más románticos junto a Alessandra, no solo en la intimidad de su vida privada, sino también durante sus posados en algunas alfombras rojas, como ocurrió en 2017 cuando ambos se dejaron ver muy enamorados durante el estreno de la cinta Cómo Ser un Latin lover.

Con el corazón en la mano, Eugenio hizo énfasis en el gran amor y respeto que tiene por Alessandra, reconociendo lo imprescindible que ha sido contar con su respaldo a lo largo de todos estos años, en que juntos han escrito una historia de amor colmada por momentos entrañables. Por supuesto, este periodo no ha sido nada sencillo para él, pues a raíz de su accidente muchas cosas son distintas, aunque con el apoyo de Alessandra todo ha logrado marchar mejor. “Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí en las buenas y en las malas…”, agregó.

Finalmente, Eugenio lamentó no poder festejar a Alessandra en su día, aunque reconoció que la llegada de este cumpleaños para su esposa es muy especial. “Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. Te amo infinito. Feliz cumpleaños, princesa de mi cuento”, finalizó el actor. Como era de esperarse, Alessandra respondió emotiva a las palabras de su esposo, recordando parte de sus dinámicas como familia, lo que la hace sentir muy orgullosa. “Te amo con toda mi alma, amor mío y nada me hace más feliz que festejar contigo, tomados de la mano, viendo pelis con Aitana y comiendo pizza los tres. No hay más, gracias por tanto”, dijo la cantante de Sentidos Opuestos.

¿Cómo se encuentra Eugenio Derbez?

Luego de confirmar el accidente de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo tuvo que viajar a México para cumplir con algunos compromisos de trabajo. En ese momento, la también actriz habló con la prensa, dando detalles de cómo se encuentra su esposo, quien fue sometido a una complicada cirugía en el hombro. “La verdad es que los detalles prefiero que más adelante los comparta él. Fue una operación larga, sí muy complicada porque eran muchísimas fracturas, porque probablemente haya que reemplazar el hombro, el derecho…”, explicó Rosaldo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. “Es que el dolor es muy fuerte. Imagínate, a veces uno piensa: ‘Ay, una caída, no pasa nada’…”, agregó, asegurando que por ahora Derbez ya se recupera.

