Daniel Arenas denuncia que fue víctima de la delincuencia, lo asaltaron en un parque

Aunque Daniel Arenas suele ser muy discreto con su vida personal y de hecho en redes sociales no suele ser muy activo, en ocasiones comparte con sus fans algunos vistazos a lo que sucede al interior de su intimidad, sobre todo cuando se trata de su relación con Daniella Álvarez. Sin embargo, este fin de semana el actor acudió a sus redes para un fin completamente diferente, pues quiso hacer una denuncia ciudadana, luego de haber sido víctima de la delincuencia en su país natal, Colombia, un instante que si bien, no pasó a mayores, no ha dejado de ser desconcertante para el protagonista de telenovelas como S.O.S. Me Estoy Enamorando, quien destacó estar bien y tranquilo tras el asalto que sufrió en estos días.

A través de su perfil de Instagram, Daniel compartió un video en el que relató cómo fue que sucedieron los hechos, dejándose ver ya mucho más tranquilo y sereno, debido a que al parecer el asalto del que fue víctima sucedió algunos días atrás. “Hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá a saludar. Hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes. La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular”, compartió el intérprete.

Por otro lado, el intérprete destacó que, por fortuna, los hechos ocurrieron tan rápido que ni tiempo tuvo para asustarse. No obstante Daniel se encargó de alzar la voz y mostrarse indignado ante la inseguridad que se vive en su país y en otras partes del mundo donde este tipo de actos son el pan de cada día. “Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina... Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado por favor, no solamente en Colombia sino que sabemos que en otras partes también está muy inseguro”, agregó el guapo colombiano, quien se ha tomado un tiempo lejos de los reflectores.

¿Se ha casado Daniel Arenas con Daniella Álvarez?

Ha sido tanta la atención que ha generado el noviazgo entre Daniel Arenas y Daniela Álvarez, que incluso los rumores sobre un posible compromiso han estado a la orden del día. Es por eso que su novia recientemente fue cuestionada sobre si ya se había casado con el actor, pues en su mano también lleva algunos anillos, lo que ha hecho pensar a muchos que uno de estos es el de compromiso. “No, hombre (no me casé). Mira, te voy contando, este anillo que van a ver aquí es un rosario, me lo regaló alguien muy especial… y adicional, este lo hice yo cuando hacía joyería. Y este es el de señorita Colombia, ¿ves? No me he casado…”, explicó sonriente a la emisión de Lo Sé Todo, poniendo fin a todas las versiones en relación con su romance, algo que sin duda la tiene muy ilusionada.

Y aunque por ahora sus planes apunten hacia otra dirección, Daniela ha reconocido, en momentos anteriores, que casarse y tener hijos es uno de sus máximos deseos, algo que incluso ya platicó con Daniel Arenas. “Mi sueño es casarme, tener hijos… Es que yo desde los 7 años sueño con eso, siempre ha sido como mi mayor ilusión”, dijo en una entrevista concedida al presentador Jomari Joyso. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí. Y él sabe que será papá y un poquito más, porque si yo quiero amamantar a mi hijo tengo que decirle: ‘Amor, tráeme al bebé’, o sea, yo no soy esa persona que puede pararse, agarrar al bebé… Yo creo que cuando el bebé tenga el año voy a ser más capaz, voy a estar más entrenada pero si es un tema que él sabe cómo va a ser…”, explicó aquella ocasión.

