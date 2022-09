Geraldine Bazán revela que se ha dado una nueva oportunidad con un amor del pasado

Si bien, Geraldine Bazán ha procurado mantener bajo estricta discreción los detalles de su vida romántica, sobre todo después de su divorcio con Gabriel Soto, lo cierto es que siempre está dispuesta a aclarar los rumores que pueden llegar a surgir en torno a su vida amorosa, evitando así algún malentendido. Es por eso que hace unos días, al ser cuestionada por el status de su vida sentimental, la intérprete se encargó de dejar en claro que se encontraba soltera pero no sola, sin entrar en mayores detalles. Sin embargo, todo parece indicar que todo marcha por buen camino en la vida de la actriz, pues en una nueva entrevista ha revelado que se está dando una nueva oportunidad con un amor del pasado y que todo va viento en popa.

Así lo compartió durante su participación en el programa La Saga que conduce Adela Micha, quien de una forma muy sincera no dudó en cuestionarla sobre su vida amorosa, preguntas a las que Geraldine contestó de forma muy abierta, pero sin entrar en muchos detalles. “Pues ahí estamos, vamos a ver si funciona o no”, expresó la actriz de manera muy casual y sin hacer mayores aspavientos al respecto, dejando en claro que su posible relación se encuentra en una etapa muy temprana.

Como era de esperarse, la respuesta de la intérprete generó curiosidad en su entrevistadora, quien quiso indagar un poco al respecto. "¿Cuánto llevan viendo si funciona o no?", preguntó Adela a Geraldine, a lo que ella contestó: “Pues es que ya habíamos andado antes... terminamos... Y ahora estamos viendo. Yo ya no tengo 15 (años), tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y entonces pues vamos a ver", revelando así que estaría dándose una nueva oportunidad con un amor del pasado. Eso sí, dejando en claro que no se trata de su exmarido, Gabriel Soto: “Nombre, no…”, expresó Bazán luego de que Adela le preguntara si se trataba del padre de sus hijas.

Hace unas semanas, Geraldine ofreció una entrevista al programa Ventaneando, en la que a corazón abierto reveló cómo es que se encuentra su corazón en estos momentos y la nueva perspectiva bajo la que vive el amor. “La verdad es que también no es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, y también con hijas y entonces es un poco más complicado. Pero la verdad es que ahorita estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo, pero también con el corazón muy apapachado…”, agregó.

¿Lo que ha dicho sobre los rumores que la ligan a Alejandro Nones?

La cercanía entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones tiene sus antecedentes años atrás. Entre ellos, no existe más que un lazo de amistad, pero las especulaciones cobraron fuerza cuando en mayo pasado viajaron juntos a Europa para participar en algunos eventos en torno al Festival de Cine de Cannes. Ante el revuelo que provocó el hecho de verlos juntos, la actriz fue clara con su respuesta; no existe más que admiración y respeto por su compañero. “La verdad es que siempre tendré lo mejor para decir de él. Lo vi también en el estreno de la novela, entonces pues estaremos juntos en las presentaciones y todo. Pero bueno, Ale es mi amigo y siempre lo será. Hay amor, hay mucho cariño de por medio, claro, es mi amigo…”, dijo la estrella para las cámaras de Televisa Espectáculos a mediados de agosto.