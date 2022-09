Pau Capetillo habla de las razones por las que su mamá, Biby Gaytán, se alejó de los escenarios

Desde que Biby Gaytán saltó a la fama a inicios de los 90 como parte del grupo Timbiriche, la intérprete no hizo más que ganarse el corazón de miles de personas con su belleza, talento y carisma, convirtiéndose en una de las celebridades más queridas por el público. Sin embargo, en medio de uno de lo momentos más importantes de su carrera tomó la decisión de alejarse de los reflectores para dedicarse por completo a su vida de casada y su faceta como madre. Algo de lo que recientemente habló su hija Ana Pau Capetillo, quien con total apertura hizo referencia a la forma en la que su madre decidió apartarse del ojo público en aquel entonces y lo agradecida que se encuentra con ella por haberse entregado completamente a la maternidad, dejando atrás una exitosa carrera.

Fue durante un encuentro con la prensa que Pau Capetillo respondió a los cuestionamientos relacionados a la carrera de su mamá, quien, a pesar de estar alejada de la televisión, se ha mantenido vigente a través de sus redes sociales y de algunos proyectos en los que ha participado a lo largo de todos estos años. Es por eso que su hija ha hecho énfasis en que ha sido la propia Biby quien ha preferido manejar su vida y su carrera de la forma en la que lo ha hecho en los últimos años, mostrándose agradecida por todo lo que ha hecho por ella y por sus cuatro hermanos. “Eso fue completamente decisión de ella, y la verdad es que yo se lo agradezco infinitamente, o sea, que haya hecho ese sacrificio por nosotros y que siempre haya sido una mamá que está al pendiente de nosotros y cercana. No hay manera de pagárselo”, comentó conmovida en declaraciones retomadas por People en Español.

La joven actriz, que ha hecho su debut en la bioserie inspirada en la vida de don Vicente Fernández que produce Netflix, también adelantó que su mamá ya tiene un proyecto para volver a la televisión, aunque de momento no compartió mayores detalles. "Tampoco les puedo contar mucho, porque me va a matar, pero muy pronto la van a ver en televisión", dijo Ana Paula.

Cabe destacar, que hace unos meses, el productor Juan Osorio adelantaba que ya preparaba una nueva telenovela en la que le gustaría que Biby fuera su protagonista. "Vamos a hacer la serie de La criada bien criada que ahora se llama Despacito muy despacito, y ella va a ser la protagonista, y la verdad es que estoy encantado de haber trabajado con ella el piloto", dijo en aquel entonces, aunque hasta el momento se desconoce si es este el proyecto al que se refería Ana Pau.

Lo que ha dicho Biby sobre estar lejos de los escenarios

Durante el tiempo en que Biby Gaytán estuvo alejada de los escenarios, las incógnitas rondaron entre quienes han seguido de cerca su carrera. De hecho, tampoco estuvo exenta de ser objeto de rumores, por lo que ella misma habló de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, algo que simplemente se dio por voluntad propia. “Las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida las he asumido con toda responsabilidad. Yo he decidido dedicarles tiempo a mis hijos, pero no porque me esté obligando…”, dijo refiriéndose a su esposo Eduardo, durante una entrevista concedida al programa televisivo Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo. Lo cierto es que tanto su esposo Eduardo como sus cinco hijos, Eduardo Jr, Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel, han sido su principal motor y apoyo para salir adelante. Por tal motivo, no da importancia a las versiones sin fundamentos ligadas a su vida personal. “He llegado a un punto en mi vida que no me interesa desmentir ni aclarar, mientras yo sepa que estoy bien, no tendría que dar ninguna explicación más que a mi familia…”, dijo la estrella de manera contundente, feliz de los sueños que ha podido consolidar a lo largo de todo este tiempo.