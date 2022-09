¿Qué hacía Danna Paola y Kim Kardashian juntas en Nueva York?

Sin duda alguna, Danna Paola atraviesa por un gran momento a nivel profesional. Y es que aunado al éxito que ha tenido como actriz y cantante gracias a series como Élite o canciones como XT4S1S, la intérprete cada día se consolida más como un ícono de la moda, por lo que su presencia en las alfombras y eventos más importante de la industria siempre es requerida. Algo que quedó en claro durante este fin de semana, cuando la hermosa mexicana se hizo presente en la New York Fashion Week, a donde acudió como invitada al desfile de Fendi. Una ocasión en la que hizo gala de su buen gusto a la hora de vestir y en la que pudo convivir con algunas de las estrellas e influencers más importantes del mundo, entre ellas la mismísima Kim Kardashian.

Así lo compartió la misma Danna Paola a través de su perfil de Instagram, donde además de compartir algunos detalles del desfile de Fendi, también presumió el increíble look firmado por la casa de modas anfitriona, de la cual es embajadora desde el año pasado, la artista de 26 años presumió de lo más emocionada su encuentro con Kim Kardashian. Y es que la protagonista de telenovelas como Atrévete a Soñar compartió lugar en el front row del evento con la también empresaria e hija de Kris Jenner. “Qué noche tan loca”, expresó Danna sobre la increíble velada en la que pudo ver en primicia lo mejor de la colección de Fendi para su próxima temporada y convivir con algunos de los íconos de la moda más reconocidos de todo el mundo.

De hecho, Danna Paola puedo encontrarse con algunas otras estrellas de Hollywood durante su asistencia al desfile de Fendi, pues según ha mostrado en su publicación de redes sociales, también tuvo la oportunidad de convivir con la mismísima Sarah Jessica Parker, quien al igual que ella y Kim, fue una de las invitadas de honor de la firma y por supuesto, todo un ícono de la moda y de la cultura pop, por lo que su presencia en esta ocasión era prácticamente obligada.

Para esta noche, Danna optó por un increíble vestido strapless de inspiración lencera de cuero color miel, el cual combinó a la perfección con unas gafas en color rojo y unas increíbles botas largas al mismo tono de su vestido. La intérprete complementó su look con una bolsa con estampado geométrico que al parecer fue inspirada en la icónica Fendi Baguette.

Danna Paola, tiene mucho por celebrar

Sin duda alguna Danna Paola no podría estar en un mejor momento. La guapa intérprete de Oye Pablo no solo se encuentra muy enamorada de su novio Alex Hoyer, también de todo lo que le está sucediendo a nivel profesional y específicamente en su carrera como cantante. Y es que además del éxito que ha tenido con todas sus canciones y en especial con su reciente sencillo, XT4S1S, recientemente consiguió hacerse de un nuevo logro en su carrera con el que se encuentra más que emocionada: conseguir su primer sold out en el Auditorio Nacional. Estoy en shock", escribió en su Twitter pasado el mediodía de este jueves, sin revelar más detalles. "¡Qué! Sold out! ¡Estoy en shock! Gracias, gracias gracias CDMX", expresó más tarde en otro tuit al compartir una imagen alusiva a la preventa para su show en el coloso de Reforma, algo de lo que después habló en un video que compartió en TikTok, donde se dejó ver sumamente agradecida con sus fans y conmovida hasta las lágrimas por todo el apoyo y cariño demostrado.