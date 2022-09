Juan Soler revela cómo Maky conoció a su actual novia, María José

En el corazón de Juan Soler la ilusión es grande. Luego de concluir su matrimonio con Maky Moguilevsky, mamá de sus hijas Mía y Azul, el actor puso todo de su parte para salir adelante, un proceso que, según reconoce, no fue sencillo. Lo cierto es que todo estuvo de su lado y con el paso del tiempo logró retomar el cauce, lo que además le permitió darse una nueva oportunidad en el amor, y lo hizo con una mujer a la que conoce de muchos años; María José, quien fue su primera novia durante su época escolar en su natal Tucumán. Abierto a compartir cómo marcha todo en este momento, el galán de telenovelas como La Mexicana y El Güero incluso confesó que su exesposa sí conoce a su nueva pareja, y dio detalles de cómo ocurrió ese encuentro.

Con total apertura, Juan habló de su noviazgo con María José y de la manera en que ambos tomaron la decisión de darse una nueva oportunidad, esto en un instante en que los dos han alcanzado un grado notable de madurez. “Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina, en Tucumán, éramos compañeros de escuela, nos sentábamos banco con banco… Nos reencontramos allá y dijimos: ‘¿Por qué no probamos?’. Y es muy loco porque vivimos cada quien en países diferentes, ciudades diferentes, muy lejos… Y yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos…”, dijo en entrevista con la periodista Matilde Obregón, quien lo tuvo como invitado en su canal de YouTube.

Entrado en la conversación, Soler también reveló que Maky pudo conocer en algún momento a María José, pues a pesar de haber terminado su noviazgo siendo muy jóvenes el lazo de amistad perduró. “Terminamos y teníamos una buena relación. Nos veíamos y nos veíamos con mucho cariño. De hecho, Maky la conoció hace muchísimos años, cuando Mía tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos…”, dijo el galán en otro momento de la íntima charla en la que destacó lo pleno que le hace sentir encontrarse en un punto de su vida bastante estable.

Juan Soler y su relación con Maky

El vuelco en la vida sentimental de Juan Soler, tras concluir su relación de 15 años con Maky, implicó un acto de profunda madurez. A pesar de las diferencias en su matrimonio, ambos decidieron conservar ese lazo de armonía por el bien de sus hijas, un aspecto del que el intérprete se siente plenamente orgulloso. “Siempre hemos sido amigos, nunca hemos estado peleados en realidad. Hubo un distanciamiento en el momento que nos lleva a separarnos definitivamente pero no hay una pelea así per se, no hay un enfrentamiento. De hecho, hay mucho cariño, salimos a comer con las nenas, pasamos un par de vacaciones juntos…”, explicó en otro momento de la plática.

Mirando al pasado, Juan también tiene mucho qué decir del tiempo que vivió junto a Maky, por lo que en breves palabras ha definido esa etapa de la mejor manera. “Una historia muy linda, una historia que va a llevar a ser un lugar feliz…”, agregó el actor, quien además se deshizo en halagos hacia su exesposa, quien además de ser muy exitosa en todas y cada una de sus facetas profesionales, como mamá ha demostrado ser muy entregada. “Maky es una extraordinaria mamá, una mujer muy generosa, una mujer que le dedicó mucho tiempo, mucho amor y mucha inteligencia…”, dijo.

