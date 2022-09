El importante y especial compromiso que Amparín Serrano dejó pendiente

La partida de Amparín Serrano consternó al mundo del espectáculo pues, durante su juventud, años antes de emprender y crear Distroller, probó suerte como cantante tras haber sido elegida para formar parte del grupo Flans. Y aunque su salida de la agrupación ocurrió de inmediato, -sin que tuviera la oportunidad de grabar algún disco junto a sus compañeras-, ella conservó lazos de amistad dentro del medio, relaciones entrañables que hasta el día de su muerte quedaron intactas. Por tal motivo, la empresaria estuvo a punto de cumplir con un importante compromiso, una invitación que quedó truncada con su fallecimiento, ¿de qué se trata?

Isabel Lascuráin, una de las integrantes de Pandora, ha dado detalle de esta situación, revelando que, como nadie lo habría imaginado, Amparín estuvo a punto de volver a pisar un escenario, algo que al parecer le provocaba entusiasmo. La cantante dio a conocer esta noticia durante la conferencia de prensa que Pandora y Flans llevaron a cabo para anunciar las fechas de su gira denominada Inesperado Tour, algo que tomó por sorpresa a los presentes. “Te voy a decir algo que no lo saben ni las Flans, lo sabemos nosotros por la cercanía que tenemos con nuestro mánager, que es el exmarido de Amparín. A Amparín se le iba a proponer que cantara un día con ellas, en alguna de las fechas y estaba a punto de decir que sí…”, dijo en un instante del encuentro, refiriéndose a David West, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

A pesar de que debido a su fallecimiento en agosto pasado ese plan quedó truncado, tanto las Flans como Pandora siempre tienen un lugar muy especial para Amparín en sus corazones, por lo que incluso en sus presentaciones le han rendido algunos homenajes. “No se dio y así es la vida. Pero la verdad es que desde que ella falleció la hemos tenido muy en mente, todas, le hemos dedicado shows, todas…”, explicó Lascuráin, dejando ver el gran afecto que le tienen a la empresaria, quien falleció en agosto pasado a los 56 años, noticia confirmada en su momento por sus hijas, Minnie y Camila West.

Luego de escuchar las declaraciones de la integrante de Pandora, Mimí, tomó la palabra para evocar algunos de los recuerdos que conserva de Amparín. “Ella no alcanzó a estar en el grupo musical, ella no llegó a grabar, pero sí llegamos a cantar juntas antes de que entrara mi comadre (Ilse)…”. Así mismo, Ilse intervino para evocar el instante en que ambas platicaron de cómo habían cambiado sus vidas desde que Serrano fue sustituida por ella en la agrupación, lo que sin imaginar daría un vuelco en sus respectivos destinos. “Le decía yo: ‘Amparín, la estás haciendo en grande’, y me decía: ‘Ilse, jamás pensé que un mensaje tuyo me fuera a dar tanta emoción, la verdad es que tú también tuviste que ver para que yo me dedicara a lo que me dediqué’. Entonces, como agradecidas las dos de cómo nos cambiamos la vida, porque yo considero que ella a mí también me cambió la vida…”, confesó.

¿Por qué Amparín salió de Flans?

En varias ocasiones, Amparín Serrano abrió su corazón para revelar detalles de su vida poco conocidos, uno de ellos el capítulo de cuando, de manera repentina, se le pidió que abandonara el grupo Flans, esto en los inicios de la banda de música pop. “Cuando me corrieron de Flans me quedé muy herida… Cuando me corren mi autoestima bajó al cero de realmente muy mal… Según Mildred Villafañe, que era la directora en la época… como que quería en ese instante que dejara esa carrera (de diseño gráfico), y yo no podía dejar esa carrera. A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara, pero yo estaba súper comprometida… sí me costó mucho trabajo recuperarme de eso… Cuando me corre Mildred, le agradezco, porque cero talento…”, confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda en enero de 2021.

