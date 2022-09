Geraldine Bazán revela la poderosa razón por la que no volvería a un reality de sobrevivencia

En 2016, Geraldine Bazán se enfrentó a uno de los retos más satisfactorios y peculiares de su carrera. Y es que la actriz formó parte del programa La Isla, un reality en el que se pone a prueba el instinto de supervivencia de los participantes al exponerlos a situaciones realmente extremas, en medio de un paraíso tropical y privados de cualquier privilegio básico, como un baño e incluso la comida. Una experiencia que sin duda le dejó un sinfín de aprendizajes y experiencias muy satisfactorias, a pesar de las condiciones extremas a las que se enfrentó. Algo de lo que habló recientemente durante su participación en el programa de radio La Caminera, en donde se encargó de dejar en claro que, aunque le gustaría repetir la experiencia de La Isla, lo cierto es que le prometió a dos personas muy importantes para ella que no lo volvería a hacer.

Así lo reveló la intérprete durante su paso por el show de Exa F.M., el cual es conducido por Tania Rincón, quien es amiga de Geraldine y también fue parte del reality en la edición en el que la actriz participó. “La Isla obviamente es mucho peor de lo que se puede ver (en la tele)”, expresó Bazán, luego de haber detallado su experiencia en este show, relatando cómo fue que tuvo que sortear todo tipo de obstáculos y acostumbrarse a la vida silvestre, entre poca comida y baños improvisados, momentos en los que se hizo acompañar de Tania, quien se convirtió en su cómplice dentro del reality.

A pesar de lo difícil que fue enfrentarse a esas situaciones, Geraldine se dijo dispuesta a repetir la experiencia, aunque apuntó que por ahora no lo haría debido a dos poderosas razones: “Lo peor es que lo volvería a hacer, aunque prometí a mis hijas que no lo iba a volver a hacer, ya me han invitado (a otro reality), pero la verdad es que lo volvería a hacer por ganas, pero ya no podría faltar a la promesa que le hice a mis hijas”, agregó la intérprete, dejando en claro que su relación con Elissa Marie y Alexa Miranda es la más cercana.

El duro incidente que vivió en La Isla del que ahora se ríe

Durante su paso por La Isla, Geraldine sufrió un accidente en el que salió lastimada de una rodilla, por lo que necesitó atención médica. Sin embargo, al estar en medio de la nada las cosas se complicaron para la intérprete, quien llegó a pensar en renunciar al reality debido al contexto en al que se enfrentó tras su lesión. “De verdad que vivimos lo que nunca”, comentó Geraldine. “Me lastimé la rodilla y en medio de la nada (los médicos) sacándome exámenes de sangre y entonces no habían funcionado, entonces otra vez me sacaban sangre”, recordó Bazán, quien detalló que en esos momentos comenzó a cuestionarse su estancia en el show.

Debido a esa lesión, Geraldine sufrió una reacción alérgica al medicamento que se le administró para contrarrestar el dolor. “Hubo un punto en donde también te empezaste como a inflar, que algo tenías, como una bacteria”, recordó Tania, a lo que la actriz explicó: “Se me hinchó la rodilla y el pie, porque parece ser que el diclofenaco, o lo que me dieron para el dolor, parece ser que soy alérgica”, agregó entre risa. Por su lado, Tania continuó: “Llega Geraldine y dice: ‘oigan, creo que me estoy hinchando’, entonces la volteo a ver y un pie así, como de elefante, y el otro delgadito. Y yo de: ‘no la quiero asustar, no la quiero asustar, pero mi cara está diciendo otra cosa’”, recordó entre risas.

