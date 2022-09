Tras la partida de su papá, Aracely Arámbula se refugia en sus hijos y en su familia

A mediados de julio, Aracely Arámbula atravesó por uno de los momentos más dolorosos de su vida, tras el lamentable fallecimiento de su padre, el señor Manuel Arámbula. La actriz, quien actualmente disfruta del éxito con su regreso a las telenovelas, ahora como estelar en Televisa dentro del melodrama La Madrastra, ha reflexionado sobre este instante agridulce, en el que gracias a su fortaleza ha podido salir adelante. Por supuesto, sus seres queridos juegan un papel imprescindible en el proceso; sus hijos, Miguel y Daniel, así como otros integrantes de su círculo, han sido el refugio de la intérprete, quien asume esta etapa como un instante de reconstrucción personal en el que también enfocarse en su trabajo ha sido una especie de terapia.

Con el corazón en la mano, Aracely concedió una entrevista a TVyNovelas para compartir cómo se encuentra en estos momentos, en los que el recuerdo de su padre es persistente. Pero ha sido la compañía de sus seres queridos la que de alguna manera ha logrado mitigar este dolor, por lo que al preguntarle sobre si ellos han sido su refugio, respondió firme: “Claro”. Así mismo, admitió que cuidar de sus mascotas también es gratificante. “Ellos también han sido un bálsamo en este tiempo y por eso me siento muy apapachada, muy protegida…”, aseguró. La actriz además contó que otros integrantes de su familia la acompañan, algo que la llena de orgullo. “En casa están conmigo también mi tía y mi sobrina, y eso me llena el corazón. Siempre es hermoso recibir un abrazo, una mano querida que te dé fuerzas, como es el caso de mi hermano, que me ha mantenido de pie…”, dijo Arámbula.

Días después de la partida de su padre, Aracely habló a través de sus redes sociales con sus fans, espacio en el que se mostró enteramente sensible y hasta con la voz cortada. Así mismo, agradeció por todas las muestras de afecto y palabras de aliento recibidas durante su duelo. “Esto ya pasó hace varios días, el 15 de julio, no es de ahorita, pero bueno, (estoy) tratando de asimilar, aquí lo tengo en mi pecho, en mi corazón, en mi alma, siempre, siempre, siempre…”, explicó en aquella transmisión en la que además se hizo acompañar por su hermano, quien dirigió unas palabras a los seguidores de la actriz, que permanecieron muy atentos durante esta charla que sirvió de desahogo para ella.

Una telenovela diferente

Su regreso a los foros de televisión, a la empresa que la vio nacer como estrella, Televisa, no solo causó gran revuelo entre quienes han seguido de cerca su carrera. Este, sin duda, fue un comienzo distinto, pues tomó matices a partir de sus experiencias personales. De hecho, Aracely comentó que su padre vio todas sus telenovelas, algo que recuerda con mucho cariño. “¡Todas! (las vio). Él vio hasta los promos. Es la primera novela que resulta diferente para mí, pero igualmente especial…”, dijo la guapa intérprete, orgullosa de haber sumado otro éxito más a su carrera sobre los escenarios.

En su proceso de reconstrucción, Aracely pudo encontrar en la actuación una especie de terapia, algo que le ha permitido sanar en medio de su duelo. “Me decía mi director, Sergio Cataño, que el actuar cura también, entonces estoy curándome…”, dijo a TVyNovelas. Eso sí, afirmó que el sentimiento hacia su papá es infinito. “Esto es algo que nunca se va a ir y el amor nunca se muere, está más fuerte que nunca…”, explicó. Por ahora, la actriz ha sido muy reservada en relación con este asunto personal, aunque a través de sus redes sociales hizo una mención especial a su padre el pasado 1 de septiembre, fecha en la que don Manuel habría celebrado otro cumpleaños.

