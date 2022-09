'Ser fuerte...', Carlos Rivera recuerda a su padre al encontrar un mensaje que le dejó

A poco más de una semana de la partida de su padre, don José Gonzalo Gilberto Rivera, Carlos Rivera ha comenzado a retomar su vida y sus proyectos profesionales, cobijado por el cariño de su público y de sus seres queridos, quienes no han dejado de mostrarle toda su solidaridad en medio del momento de duelo por el que atraviesa. Especialmente en estos últimos días en los que Carlos ha tenido que fortalecerse para seguir adelante con su vida, teniendo siempre presente las palabras de aliento de su progenitor, así como todos los consejos que don José le dio en vida. Tal y como sucedió recientemente, cuando el artista recordó las palabras que su padre le compartió en un momento determinado y que hoy más que nunca le han hecho sentido, en medio de un instante en el que está por iniciar un nuevo proyecto profesional.

Así lo ha revelado Carlos en sus historias de Instagram, donde ha recordado el mensaje que su padre le compartió hace algún tiempo y que encontró mientras con cierta añoranza, el artista revisaba alginas de las conversaciones que sostuvo con su progenitor a través de redes sociales, topándose con unas palabras en especial que sin duda ahora mismo le han llegado a lo más profundo de su corazón. “Se fuerte. No importa por lo que estés pasando ahora ninguna pena es para siempre. Llora si tienes que llorar, pero después ten valor y levántate, seca las lágrimas y sigue adelante: nunca te detengas”, fue el mensaje que Carlos retomó en sus redes sociales y compartió con sus fans.

El cantante de ¿Cómo Pagarte? explicó cómo fue que encontró justo este mensaje en especial y la forma en la que lo ha ayudado en medio del momento tan sensible que atraviesa y del instante agridulce al que se encuentra al estar a punto de iniciar un nuevo proyecto profesional. “Hoy empiezo grabaciones y buscando algún mensaje en cosas que me envió mi papá encontré esto. Así toca hoy: ser fuerte y seguir adelante”, compartió conmovido.

Aunque Carlos Rivera suele ser muy discreto a la hora de compartir algunos aspectos de su vida personal con el público, en mayo de 2021 el cantante ofreció una entrañable entrevista al programa Ventaneando en la que habló de los instantes más importantes de su vida, dedicando un momento muy especial para referirse a su padre y a la forma en la que el tiempo les permitió acercarse aún más al tal punto que Carlos llegó a considerarlo su mejor amigo. “Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado…”, explicó durante la charla, en la que precisó sobre el instante en que todo fue favorable para ambos. “Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?’…”, contaba Rivera en aquel entonces.

La despedida de Carlos para su papá

Días después del fallecimiento de su papá, Carlos Rivera rompió el silencio y a través de sus redes sociales dedicó unas emotivas palabras de despedida para su papá, en las que se mostró sumamente consternado ante esta irreparable pérdida, pero esperanzado en que cuando llegue el momento, volverá a reencontrarse con él. “Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”, expresó el esposo de Cynthia Rodríguez en un fragmento de su mensaje.

