¡No solo será futbolista! Ya sabemos qué estudiará el hijo de Itatí Cantoral en Estados Unidos

Para Itatí Cantoral la familia siempre ha sido un pilar en su vida, así como la maternidad es una de las partes más importantes de ella. La actriz se ha reconocido afortunada de poder ver a sus hijos crecer y madurar, y aunque ha admitido que no ha sido fácil para ella verlos volar, no ha dejado de apoyarlos para que cumplan sus sueños. A finales del mes de julio, la estrella de telenovelas compartió su emoción al ver que Roberto, uno de sus gemelos, había dado un importante paso en su anhelo de convertirse futbolista. Este apuesto joven, fruto de su pasado matrimonio con Eduardo Santamarina, puso rumbo en Estados Unidos para sumarse a un equipo universitario de soccer. Sin embargo, ser jugador profesional no es la única meta que hay en el futuro del hijo de Itatí, pues acaba de revelar qué carrera estudiará a la par de su desempeño deportivo.

Este martes, Roberto tomó su cuenta de Instagram parahacer una publicación conjunta con una empresa dedicada a la gestión y búsqueda de becas en instituciones educativas estadounidenses, en la cual al parecer se apoyó para ingresar a la Universidad de Radford. "Queremos felicitar a nuestro cliente Roberto Hernández, quien inició su etapa como estudiante atleta hace unas semanas en Radford University, ubicada en el estado de Virginia", indicaba el post, junto al que se publicó una foto del hijo de Itatí posando sonriente, con una cancha a sus espaldas y sosteniendo un balón. Además, junto a él se veía aun hombre vestido usando una camiseta con el logo de la universidad, posiblemente parte del cuerpo técnico del equipo.

En la publicación se detalló además qué carrera cursará Roberto durante su estancia en la Universidad de Radford, algo que hasta ahora permanecía en el misterio pues, al menos públicamente, sólo se conocían sus aspiraciones de convertirse en un jugador profesional de futbol. "Roberto estudiará ingeniería física mientras compite con el equipo de futbol de la universidad. Los Highlanders compiten en la NCAA División 1, específicamente en la Big South Conference. ¡Muchas felicidades!", detallaba el post. Entre las reacciones de este anuncio, destacó la de la protagonista de La Mexicana y El Gûero, quien no pudo evitar demostrar el orgullo que siente por su hijo. Itatí agregó varios emojis de manos aplaudiendo, en señal de celebración por el logro de Roberto, además de que retomó su publicación en sus Instagram Stories. Eduardo, el gemelo de este futuro futbolista, reaccionó por su parte dando like al post.

A finales de julio, Itatí compartió su felicidad por el logro de su hijo al ingresar a dicha universidad estadounidense. "Gracias por tantas alegrías hijo querido", escribía a actriz al compartir un par de fotos de Roberto, una posando frente a la entrada de la intstitución, y otra desde los vestidores, sosteniendo las camisetas del equipo universitario. "Eres el mejor, mi orgullo mi fortaleza... Vuela alto y sigue luchando por tu sueño", agregaba en su mensaje.

Triunfa también en su vida sentimental

Gracias a la guía de sus padres, Roberto ha logrado entender la importancia de tener un balance en lo que respecta al ámbito profesional y la vida personal. Así, mientras se enfoca en su preparación académica y deportiva, no deja de dedicarle tiempo a su vida familiar y amorosa. El hijo de Itatí tiene un feliz y sólido noviazgo con una joven llamada Zaire Renata, quien también ha sido uno de sus mayores apoyos en la búsqueda de sus sueños. La pareja está celebrando justamente dos años y ocho meses de relación, ocasión que no pasó desapercibida para ninguno de los enamorados. En sus Instagram Stories, el futuro futbolista publicó una selfie junto a su guapa novia, posando en la playa con el atardecer a sus espaldas; además colocó algunos corazones y los número 2 y 8 separados por signos de admiración. Fue Zaire, quien al parecer vive en California, quien confirmó el motivo del festejo, y además le dedicó unas románticas palabras a Roberto. "2 años, 8 meses. Soy la más afotunada de tenerte a mi lado. Gracias por tanto. Pa' toda la vida", escribió sobre una foto de ambos besándose.

