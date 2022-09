Daniela Álvarez, novia de Daniel Arenas, pone fin a las dudas, ¿está embarazada?

En su tiempo como novios, Daniel Arenas y Daniela Álvarez han tenido el privilegio de compaginar sus vidas y de disfrutar cada instante haciendo lo que más les apasiona; viajar por el mundo. A través de sus románticas fotografías dan prueba de ese amor, sustentado lo que en varias ocasiones han declarado frente a las cámaras y los micrófonos; su relación cada día es más fuerte. Por esa razón, nadie pierde la pista de los pasos que sigue la pareja, sobre todo en estos instantes, luego que a partir de unas fotografías se especulara que la guapa colombiana supuestamente está embarazada, dichos a los que ella ha hecho frente de una vez por todas.

La ex reina de belleza acudió recientemente a un evento en la ciudad de Bogotá. De inmediato, llamó la atención el vestido que lució en esa ocasión, pues se dijo que este dejaba ver algún indicio de embarazo. Finalmente, Daniela habló al respecto, despejando todas las dudas de los seguidores y de la prensa, ávidos por conocer su versión. “Claro que no…”, dijo en entrevista para el programa colombiano Lo Sé Todo, señalando a su vez que el efecto en su vientre es parte del diseño de la prenda. En ese mismo momento, la modelo accedió a dar una vuelta frente a la cámara, mostrando otros ángulos de su figura.

Durante la charla, Daniela fue puntual al aclarar que no está embarazada, explicando otra de las razones del por qué su vientre puede ser percibido de esa manera. “Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado. Subí cuatro kilos, pero más allá de eso nada…”, explicó sonriente frente a la cámara. Recordemos que en días pasados, la colombiana y su novio Daniel Arenas emprendieron una escapada por Europa, destino en el que se dejaron ver enteramente enamorados disfrutando de su recorrido por países como Francia, Italia y Grecia, el escenario perfecto para capturar las postales más memorables de su tiempo como novios, en el que las experiencias han sido gratificantes para ellos.

¿Se ha casado con Daniel Arenas?

Ha sido tanta la atención que ha generado el noviazgo entre Daniel Arenas y Daniela Álvarez, que incluso los rumores sobre un posible compromiso han estado a la orden del día. A tenor de esto, la ex reina de belleza fue cuestionada sobre si ya se había casado con el actor, pues en su mano también lleva algunos anillos, lo que ha hecho pensar a muchos que uno de estos es el de compromiso. “No, hombre (no me casé). Mira, te voy contando, este anillo que van a ver aquí es un rosario, me lo regaló alguien muy especial… y adicional, este lo hice yo cuando hacía joyería. Y este es el de señorita Colombia, ¿ves? No me he casado…”, explicó sonriente a la emisión de Lo Sé Todo, poniendo fin a todas las versiones en relación con su romance, algo que sin duda la tiene muy ilusionada.

Y aunque por ahora sus planes apunten hacia otra dirección, Daniela ha reconocido, en momentos anteriores, que casarse y tener hijos es uno de sus máximos deseos, algo que incluso ya platicó con Daniel Arenas. “Mi sueño es casarme, tener hijos… Es que yo desde los 7 años sueño con eso, siempre ha sido como mi mayor ilusión”, dijo en una entrevista concedida al presentador Jomari Joyso. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí. Y él sabe que será papá y un poquito más, porque si yo quiero amamantar a mi hijo tengo que decirle: ‘Amor, tráeme al bebé’, o sea, yo no soy esa persona que puede pararse, agarrar al bebé… Yo creo que cuando el bebé tenga el año voy a ser más capaz, voy a estar más entrenada pero si es un tema que él sabe cómo va a ser…”, explicó aquella ocasión.

