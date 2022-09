Se ha puesto un alto a la polémica especulación de aquel episodio entre Chris Pine y Harry Styles

Son contadas las ocasiones en las que un elenco se ve envuelto en una serie de polémicas, incluso antes del estreno de su cinta. Es incluso más raro que dichas especulaciones cobren fuerza con ciertas actitudes cuando llega el momento de la premier, como ha sucedido con Don’t Worry Darling. Y es que en medio de esta producción no solamente se dio el flechazo entre Olivia Wilde -directora y actriz de la película- y Harry Styles, sino que casi todos los actores tienen su propia dosis de controversia. Por supuesto, una de las más resonadas ha sido la protagonizada por Florence Pugh, quien encabeza al elenco y quien ha decidido reducir al máximo su promoción del proyecto. Cuando se comenzó a especular que Florence había sufrido un desencuentro con Olivia, nadie pensaba que no solamente no harían prensa en conjunto, sino que ni se voltearían a ver las caras en el Festival de Venecia. Fue precisamente en este prestigiado escenario en donde surgió una de las polémicas más bizarras alrededor de la cinta.

Mientras que los usuarios de redes sociales no perdían detalle de lo que sucedía en la alfombra roja para intentar captar alguna interacción entre Florence, Olivia y Harry -la cual nunca llegó-, fue un video entre Chris Pine y Styles el que se volvió viral. En él se ve a Harry llegar a su asiento junto a Chris, voltear a él y ver a Pine reaccionar con total incredulidad a algo que sucede para continuar aplaudiendo entre sonrisas. De forma inmediata, las redes sociales tenían un veredicto: se creía que Harry había escupido a las piernas de Pine, algo que no solamente parecía poco probable, sino que era casi imposible en un contexto como ese.

Si bien, se pudo haber hecho caso omiso a una aseveración como ésta, un representante de Pine decidió poner un alto a los rumores, intentando calmar uno de los muchos fuegos que se han encendido alrededor del proyecto. “Esta es una historia ridícula: una completa fabricación y el resultado de una extraña ilusión digital que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas. Solo para estar claros, Harry Styles no le escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier otra sugerencia es un descarado intento de crear un drama que simplemente no existe”, ha dicho un representante de Chris a People.

Este no fue el único rumor que corrió entre Harry y Chris. Al intentar mantener la presentación a prensa tan profesional como sea posible, Styles ha realizado su ronda de entrevistas acompañado de Pine -y no de su novia, Olivia-. En algunas de ellas se puede ver a Chris con la mirada un tanto distanciada ante las declaraciones de Harry, algo que se ha convertido en un meme en redes sociales, pero aparentemente se trata simplemente de un segundo captado en el tiempo.

Shia LaBeouf refuta las declaraciones de Olivia Wilde sobre su despido

De un rumor, al otro

Si se pensaba que la relación entre Olivia y Harry sería lo que más resonaría en los tabloides dentro de esta película, se estaba equivocado. No solo Florence se ha mostrado distante de Wilde en medio de la promoción, sino que Shia Lebaouf se ha tomado el tiempo de desmentir que haya sido despedido de la cinta -fue reemplazado por el ex One Direction-. Después de que Olivia dijera que había tenido que despedir a Shia, el actor compartió un correo en el que le pide no seguir con esa narrativa cuando los dos saben que él renunció. Esto no paró ahí, pues corrió en redes sociales un video de Olivia pidiéndole a Shia reconsiderar su decisión de abandonar el proyecto, además de referirse a Florence.

