Silvia Navarro celebra el cumpleaños de su amor incondicional, su hijo León

Para Silvia Navarro la maternidad ha sido uno de los mayores regalos que le ha dado la vida, sin embargo, hace tiempo tomó la decisión de ser un poco reservada respecto a lo que comparte en redes sociales sobrr su pequeño León. "La verdad es que yo por mí se los enseñaría todo el día, pero también creo que no es mi vida, es la vida de León. Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente", explicaba hace un par de años ante las cámaras del progama Hoy. La guapa actriz de telenovelas comparte de vez de cuando fotos de su pequeño, procurando no mostrar mucho su rostro para proteger su privacidad. Silvia hace estas publicaciones sobre todo en momentos especiales, como durante sus viajes junto a su hijo, o en festejos como el Día de las Madres. Los cumpleaños de León también son de las ocasiones en las que la intérprete se concede el permiso para presumir a su pequeño y lo mucho ha ido creciendo. De este modo tomó recientemente su Instagram para compartir un vistazo de la celebración por el séptimo año de vida de su hijo, la cual tuvo temática náutica. "Amor incondicional. Cada año mi corazón se hace más grande, conocerte, compartir la vida, verte crecer… ¡Qué afortunada soy!", escribió al compartir una recopilación de entrañables fotos madre e hijo. Haz click abajo par ver los detalles del festejo de León.