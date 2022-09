'El pelo es un accesorio', Marta Guzmán se quita la peluca en su programa de televisión

Una exploración de rutina en casa permitió a Marta Guzmán percatarse de que algo no andaba bien. Tras detectar un pequeño bulto en uno de sus senos, acudió de inmediato con su médico y este le solicitó someterse a una serie de estudios. La biopsia que se realizó en aquel momento confirmó sus sospechas; tenía cáncer de mama, una lucha que han enfrentado otras celebridades. Eso marcó un antes y un después en su vida, por lo que asumió la situación con fortaleza y se dispuso a luchar contra la enfermedad, siguiendo puntual la serie de quimioterapias que le fueron indicadas. A un tiempo de ese capítulo, la conductora de televisión celebra que todo marche por buen camino, y esta vez lo ha hecho de una manera tan significativa que aprovechó el espacio del programa de espectáculos en el que participa para quitarse la peluca, un acto que le mereció el aplauso inmediato de sus compañeros.

Marta ocupó su sitio habitual en la emisión del programa Chismorreo, que se transmite por Multimedios, y en un instante decidió tomar la palabra. Ella manifestó sentirse acalorada dentro del foro por lo que comenzó a tocar su peluca. Acto seguido, la comunicadora se despojó de la misma frente a las cámaras, lo que le mereció el aplauso inmediato de sus compañeros conductores. “Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo… Hoy la voy a guardar y lo quería hacer aquí en el Chismorreo, porque aquí es donde abrí toda la situación por la que pasé, por eso a lo mejor me puede cuando oigo casos de cáncer…”, comentó la presentadora visiblemente emocionada y orgullosa de asumir su nuevo presente, teniendo como testigo al público televidente.

Luego de mostrarse como nunca, Marta ahondó en su reflexión acerca de lo que implicó para ella perder su melena, aunque asumió con plena madurez este proceso, algo que quiso compartir con el público. “La verdad es que, de repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: ‘Caray, ¿esa de ahí soy yo?’. Me costó trabajo y ustedes saben que compartí una fotografía… y no es que le deba de dar pena a nadie porque esto no es que lo buscabas. Y este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero pues ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar…”, dijo visiblemente tranquila, mostrando su nueva apariencia de cabello corto. Cabe destacar que desde ese momento, Guzmán no ha vuelto a usar la peluca a cuadro, feliz de abrazar esta faceta en la que todo parece retomar su cauce.

En confidencia, Martha reveló cómo transcurría su día a día usando peluca, un elemento que para ella era necesario siempre que debía aparecer a cuadro, algo que quiso modificar de una vez por todas. “Mis compañeros ya me habían visto así. Así voy al súper y aquí decía: ‘Es como parte también del show, es un accesorio’. Ahora sí pienso que el pelo es un accesorio y así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar…”, dijo visiblemente orgullosa, asumiendo todo con la actitud más positiva. “Quiero que de verdad sea alegría porque al final de cuentas me siento cómoda, me siento apapachada. Gracias, de verdad”.

¿Cómo se encuentra Marta?

Tras la operación, Martha se sometió a una serie de quimioterapias, un proceso que no resultó sencillo pero que al final fue favorable. “Aguanté las 4 quimioterapias por vena, gracias a Dios… Ahorita estoy bien, ha sido un proceso difícil pero no intolerable. Todo lo que me pasó lo he tolerado. En todo este proceso, a mí me operan en diciembre… lo detecto en noviembre. De noviembre acá he tenido tres bajones muy fuerte de decir: ‘Estoy harta de estar en hospitales’…”, confesó, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, espacio en el que invitó a las personas a explorarse y tocar su cuerpo para estar pendientes de alguna situación que requiera asistencia médica.

