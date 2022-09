Salma Hayek y su espectacular vestido de aires románticos

Salma Hayek es una de las celebridades que se han encargado de demostrar que se puede lucir más que espectacular después de los 50, y no sólo por el aspecto físico, sino por la seguridad y la actitud. La actriz mexicana celebró hace poco su cumpleaños número 56, ocasión en la que, haciendo gala de su personalidad alegre y divertida, mostró su gratitud bailando en traje de baño durante un paseo en bote. Los festejos continuaron con una serenata con mariachi, y por supuesto ella no perdió la oportunidad de cantar todo pulmón con la agrupación. Tras esta jornada de celebraciones, la intérprete se a dado cita en un nuevo evento junto a grandes celebridades, el cual ha sido la ocasión perfecta para lucir uno de sus atuendos más femeninos y románticos hasta el momento.

De la mano de su esposo François-Henri Pinault, Salma asistió a una exclusiva fiesta por el lanzamiento del libro de memorias A Visible Man, escrito por director editorial de Vogue en Europa, Edward Enninful. La cita fue en el lujoso hotel Claridge's, ubicado en Londres, ciudad en la que la actriz lleva varios años viviendo con su familia. Idris Elba, Kate Moss, Stella McCartney y Malala Yousafzai fueron algunos de los invitados a este evento. La intérprete mexicana arribó puntual a la cita junto a su marido, y como ya se ha hecho costumbre, deslumbró a su llegada con su atinado look, cuya pieza principal fue un espectacular vestido blanco de olanes que la hizo lucir como toda una princesa.

Se trata de un modelo firmado por la casa italiana Giambattista Valli, confeccionado en un delicado tul con diminutos lunares, así como volantes y encaje. Completamente apegado al estilo de la actriz mexicana, este diseño contaba con un gran escote redondo, terminado también en olanes. El vestido incluía un cinto delado, el mejor truco para definir la silueta, algo que parece saber muy bien Salma, pues esta característica e una constante en sus atuendos. La falda llegaba asta el piso y las capas de volantes le aportaban no sólo volumen, sino también elegancia y feminidad. La actriz complementó esta prenda con un pequeño bolso blanco de la firma Bottega Veneta, diseñado en piel napa de becerro y con detalles anudados.

Tal como lo ha hecho en otros eventos, Salma optó por llevar su melena recogida en un chono alto, elección muy atinada, dado el volumen de su espectacular vestido, así que con eso le cedió totalmente el protagonismo en su outfit, Del mismo modo, la actriz veracruzana optó por ser discreta en cuanto a la joyería, por lo que no coronó su escote con ningún collar, sino que sólo usó unos pendientes de diamantes que se pudieron apreciar a la perfección gracias a su peinado. También llevó un anillo en cada mano, entre ellos uno plateado especialmente llamativo por su diseño felino, una pieza atrevida con la que le dio un toque único a su atuendo.

Disfrutando cada momento

Salma compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de esta velada. "Como estamos empezando una nueva semana, no nos olvidemos de parar y oler las rosas. Anoche celebramos a @edward_enninful y su libro Un hombre visible', escribió en su publicación, haciendo referencia a la foto en la que se le veía disfrutando el aroma de las flores que se colocaron en el hotel Claridge's a propósito del evento. Hace algunas semanas, la actriz mexicana ya había expresado su apoyo a Enninful publicando la portada del libro que se acaba de presentar. "Mi querido Edward, gracias por escribir tus memorias. He tenido el privilegio de presenciar tu extraordinario viaje desde los primeros días y me has inspirado a lo largo del camino. Ahora tu libro #avisibleman inspirará a tantas personas a través de tu espíritu imparable tan lleno de bondad", expresaba Hayek. "¡Gracias Salma! Te amo mucho", comentó el autor.

