Loreto Peralta, con sus 18 años recién cumplidos: 'No es fácil crecer bajo la mirada pública'

Su porte comunica desde el primer instante seguridad. Después de todo, el trabajo frente a las cámaras no es sencillo de llevar a cabo, pero Loreto Peralta lo hace como toda una profesional. Con 18 años recién cumplidos, la joven no solo se siente orgullosa de tener una carrera impecable, pues además cuenta con un círculo familiar que la ha guiado y respaldado en todo momento, en especial sus padres: Greta Jacobson y Juan Carlos Peralta. Con la disposición de ofrecer una de sus entrevistas más personales, la joven estrella nos recibió en una de las suites del prestigiado hotel The Ritz-Carlton Mexico City, ahora en su papel como protagonista de nuestra nueva edición de ¡HOLA! Fashion México -disponible a partir de este jueves-, y que por primera vez comparte portada digital con HOLA.com México. En este encuentro, la estrella conversó con nosotros acerca de sus inquietudes, su ferviente pasión por la moda, sus anhelos y la manera en que hoy asume el hecho de ser figura pública, tras más de una década de trabajo como actriz; una historia que se dio por casualidad al ser elegida por Eugenio Derbez a los 7 años para dar vida a la pequeña Maggie en la película No Se Aceptan Devoluciones.

“La verdad es que sí empecé muy chiquita. Yo empecé desde que tengo los siete años por casualidad, pero parte de mí está muy agradecida por haber encontrado mi pasión en la vida tan joven porque sí siento que me da una ventaja… No es fácil crecer adelante del ojo público, porque pasas de ser una niña a una adulta, que la gente que me sigue me vea cumplir mis 18 años, y pasar de la adolescencia a ser adulta…”, dijo Loreto al hablar de cómo ha cambiado el proceso de asumir la fama con el paso de los años, una circunstancia inherente a su infancia y adolescencia.

Con firmeza, Loreto también admite que no cambiaría nada de lo que hasta ahora ha vivido, un camino labrado con el apoyo de sus padres, quienes no se apartan de su lado en ningún instante. Por ese motivo ha sido muy importante para ella valorar todos sus consejos. “Yo entré a esta carrera desde un lugar de privilegio, que lo hago porque me fascina y porque encontré mi pasión tan joven, y mis papás me lo han dejado muy claro que sí es una carrera que viene con mucha presión y es vivir en el ojo público y son muchas expectativas de cuáles son los siguientes proyectos…”, explicó en otro punto de la reveladora charla.

El reto de ser figura pública

Es común en el espectáculo que toda celebridad ocupe un sitio al interior del escaparate mediático. Sin embargo, la maestría de muchos personajes radica en el hecho de lograr que solo sean sus éxitos profesionales las cartas de presentación ante el mundo. Es el caso de Loreto, quien nos ha compartido cómo concibe, siendo tan joven, el hecho de ser figura pública. “Nunca he querido mezclar mucho mi trabajo con mi vida privada porque al final del día es mi vida privada por algo. Y es porque, por supuesto, que no es perfecta mi vida privada y paso por muchos temas que son para mí… He tenido una carrera tan saludable a una edad tan joven justo por el tema de dejar aparte mi vida privada de mi carrera…”, dijo.

Su llegada a la mayoría de edad

Dejar atrás la adolescencia es un proceso que implicó una reflexión profunda para Loreto. Recién cumplió 18 años el pasado 9 de junio y lo celebró de la mejor manera; emprendiendo un viaje por Italia. Pero más allá de eso, tomar el timón de su propio barco ha implicado una tarea de madurez y consciencia, según confesó al abordar cómo vivió este importante tránsito a su etapa como mujer adulta. “El día de mi cumpleaños pasé por una crisis existencial pues porque sí es un paso grande, más por el título de ya ser mayor de edad, pues tienes diferentes responsabilidades pero sí se siente un gran cambio porque ya quiero decir que mi vida es mía. Ya es mi decisión qué hago con mi vida por tener mis 18 años. Es una edad en donde justo tengo tantas puertas abiertas y tantas oportunidades porque sigo estando muy joven, y tengo toda mi vida por adelante y como ya por fin estoy en una posición de tomar mis propias decisiones, estoy en un momento emocionante en el que quiero hacerlo todo…”.

Con la claridad y la motivación de lo que desea para su futuro, Loreto también sabe que seguir estudiando es su máxima prioridad. Si bien la actuación es un terreno muy prometedor para ella, también reconoce que mucho de lo que pasa en este ambiente es demasiado cambiante. Por eso, ha encontrado en la escuela la valiosa oportunidad para seguir creciendo. “Para mí la escuela es un proyecto de vida. Es algo que desde pequeña me dejé muy claro que era esencial para mí porque en una carrera como la actuación nunca sabes qué puede pasar… Ha sido bien difícil, porque para mí nunca fue opción dejar la escuela por mi carrera…”, reveló.

Loreto también contó que aunque no ha sido sencillo cumplir con sus compromisos escolares, poco a poco lo ha logrado, algo de lo que se siente orgullosa. Así, ya se prepara para elegir el nuevo rumbo que desea tomar. “Justo ahorita que ya empiezo a ver el tema de si me quiero ir a la universidad, o si me quiero ir a otro lado a estudiar cine, tengo muchas pasiones, entonces justo ahorita estoy en una crisis de: ‘No sé que quiero hacer’, porque quiero hacer todo…”.

Los anhelos más grandes de Loreto

Con toda una vida por delante, Loreto está dispuesta a conquistar cada uno de sus sueños. Eso, además le ha permitido tener claro el camino que desea recorrer para alcanzar lo que más anhela. “Uno de mis sueños más grandes es de verdad encontrar un trabajo y una carrera que me apasione dentro del cine, porque tengo una gran ventaja por haber empezado como actriz. Me he dado cuentan, a través de los años, que sí es una ventaja porque mi sueño más grande es irme detrás de cámaras y me encantaría dirigir, producir y escribir guiones, chance actuarlos…”

Entre otras cosas, sabe que en el plano personal hay planes que desea consolidar cuando llegue el momento indicado. “Quiero mantener relaciones con la gente que más me importa en mi vida. Sí se que es una meta mía tener una familia algún día. Yo creo que mi meta más grande es encontrar ese balance perfecto de tener una vida privada y de tener una carrera exitosa y que me apasione…”, contó sincera la actriz de cine, quien dijo sentirse muy emocionada de conceder a HOLA.com México y a nuestra nueva edición de ¡HOLA! Fashion México, una de sus primeras entrevistas en mucho tiempo.

