Liv Hill nos cuenta todo de The Serpent Queen, desde su fastuoso vestuario hasta los recovecos de su personaje

Entre los personajes históricos femeninos hay algunos que han cargado con duras reputaciones a través de los siglos, como es el caso de Catalina de Medici, quien -si tus clases de historia se te escapan- fue considerada la mente maestra detrás de algunas de las decisiones más crueles tomadas por la corona francesa. Pero, como suele suceder en estos casos, falta conocer el relato de la misma Catalina, quien vivió un camino complicado en el que muchas de sus acciones provenían del constante estado de ‘matar o morir’ en el que luchaba constantemente. En esta interesante tendencia en la que historias de mujeres de la realeza han llegado a la pantalla con producciones como Becoming Elizabeth y The Crown, StarzPlay estrena este 11 de septiembre The Serpent Queen, basada en lo que no sabíamos de Catalina de Medici. En HOLA.com México hemos tenido la oportunidad de conversar con Liv Hill, quien da vida a Catalina en su juventud en esta serie. La joven británica nos ha dado un relato apasionado de lo que veremos en la pantalla, desde los fastuosos vestuarios -que estuvieron a cargo del mismo equipo que trabajó en Marie Antoinette, Retrato de una Mujer en Llamas y The Hundred Foot Journey- y escenarios de ensueño en una producción sin medida, hasta los sentimientos detrás de su Catalina y cómo es importante considerar que todos somos multidimensionales, algo que Liv recalca al tratar de entender lo que sucedía por la cabeza de nuestra protagonista.

La entrevista

Liv, antes que nada, felicidades por esta producción. ¿Cómo ha sido trabajar en este gran proyecto?

Ha sido una producción increíble, es la producción más grande de la que he sido parte, solo en términos de calidad del trabajo. El presupuesto lo permitía, todos los departamentos diferentes, la utilería, las cámaras, el maquillaje, el vestuario, los actores, todos estaban dando lo mejor de sí, así que fue un privilegio estar en el set y ser testigo de eso, y ver la colaboración entre todos estos maravillosos departamentos y espero que esto se transmita en la pantalla.

Aún cuando Catalina de Medici era una de las mujeres más poderosas del mundo, su historia no comenzó así. Ahí es en donde tu personaje llega a escena como una Catalina joven. ¿Qué verá el público a través de tu Catalina?

Pienso que Catalina es notoriamente conocida como una gobernante, una reina mala e infame, tomó decisiones brutales y despiadadas; sin embargo, como todos, somos multidimensionales y este programa desmitifica la reputación que Catalina de Medici tenía o tiene. La Catalina que conozco e interpreto podía ser fría y alejada y brutal, pero también era muy vulnerable y amorosa, y tenía grandes amistades, y tener la dualidad de estas emociones opuestas, como todos tenemos, estas características de personalidad, es muy importante que nuestra audiencia se lleve eso, que la gente no solo tiene una dimensión.

Precisamente esa era nuestra siguiente pregunta, Catalina y sus acciones suelen ser duramente juzgadas, ¿crees que con este vistazo a su inicio, esta percepción pueda cambiar?

Sí, o sea, se llama The Serpent Queen y la forma en la que promociona se representa con una serpiente, representa el mal, representa corrupción y obviamente eso es lo que vas a recibir al verla, sin embargo, creo que la gente se va a sorprender por lo empáticos que van a ser con esto. Cada decisión que ella toma a lo largo de su vida, se basa en su desesperada necesidad de sobrevivir. Pienso que eso te hace cuestionarte, me hizo cuestionarme, qué tan lejos irías por sobrevivir. Y la gente simplemente no sabe, te hace cuestionarte tu propia moralidad, lo que es muy interesante y emocionante.

En tu participación en la serie, rompes la cuarta pared -mientras tu personaje habla con Rahima-, ¿cómo fue esto diferente a tus otros trabajos? ¿Cómo te sentiste haciendo esto?

¡Fue tan divertido! Lo amé, me encantaría hacerlo en todos los proyectos, para ser honesta. Pienso que me hizo sentir como que estaba invitando a la audiencia a mi historia, era casi como llevarlos de la mano. Me hizo tener a la audiencia de mi lado, y espero que sea igual para ellos. También es muy diferente, especialmente para un drama de época, ubicado en el siglo 16, nunca había visto algo así antes, tiene una sensación muy contemporánea, a pesar de ser un drama de época, lo que me encanta.

Sabiendo todo lo que sabes de Catalina ahora, si pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo, ¿cuál sería?

No sé, porque creo que lo hizo increíblemente bien con lo que le tocó, era una vida difícil. No le quiero decir, ‘cálmate, todo va a salir bien’, porque, de hecho, necesitaba tener esa ansiedad, estar alerta constantemente porque necesitaba estar en alerta para sobrevivir. Supongo que el consejo que le daría sería, que necesita mejorar su autoestima, es hermosa por dentro y por fuera, puedes romper los estereotipos de lo que una monarca refinada debe ser.

¿Qué esperas que el público se lleve de esta serie?

Espero que lo disfruten, creo que así será, espero que tomen las piezas relevantes de esto, como la corrupción del sistema político y religioso en el mundo que es completamente relevante en estos días, que se identifiquen con la vulnerabilidad por la que pasa Catalina cuando se trata del amor no correspondido. Lo que amo de personificarla y lo honesta y auténtica que es, es que fue tan física y emocionalmente abusada durante su vida, sin embargo, lo más doloroso fue el amor no correspondido hacia su esposo, lo que es tan relevante, te puede pasar lo que sea, pero el amor siempre va a destacar, no puedes escapar de él. Espero que la audiencia pueda identificarse con estos personajes a pesar de ser de hace siglos. Es muy terrorífica a veces, pero también muy divertida y puedes sentir ambas cosas a la vez, así que espero que eso sea lo que se lleven de la serie.

