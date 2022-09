Con zapateo incluido, así fue el palomazo de Salma Hayek con el mariachi

Ha pasado ya tres décadas desde que Salma Hayek hizo sus maletas y viajó a Estados Unidos para cumplir su sueño la ilusión de ser una estrella de Hollywood. Tras conseguir su objetivo y convertirse en una de las mexicanas más conocidas a nivel mundial, la actriz no olvida sus orígenes ni su cultura, sino que los tiene presentes en cada momento. La guapa intérprete no duda en presumir esta faceta de su identidad, y en cada oportunidad expresa su amor por el país que la vio nacer. "No importa cuántas historias y culturas pasen por mis venas, ni en cuántos países viva o qué tan lejos me vaya, a México siempre lo llevo en el corazón", expresaba Salma hace cuatro años en una emotiva carta. Y es que aunque desde hace años la intérprete divide su tiempo entre Londres y París, eso no ha impedido que siga fiel a las tradiciones de México. Por eso ahora que ha celebrado su cumpleaños número 56 no podía faltar el mariachi. en su festejo. La guapa actriz compartió un vistazo de lo que al parecer fue una fiesta en su honor, en la que hubo uno de estos populares conjuntos musicales. "Qué mejor manera de celebrar un cumpleaños que con mariachis", escribió la veracruzana al compartir una serie de fotos y videos, incluidos algunos en los que se le veía cantando y bailando al ritmo del tema popular Negrita de mis pesares; haz click abajo para verla.