Olivia Wilde y Florance Pugh, así fue su frío paso por la alfombra roja en Venecia

Sin duda alguna, el estreno de la película Don’t Worry Darling ha generado mucha expectativa. Y es que más allá de la trama, ha sido toda la polémica que ha envuelto a este filme y a sus protagonistas lo que tiene a todo el mundo pendiente de su estreno el próximo 23 de septiembre y de su proyección en el Festival de Cine de Venecia, un evento que más allá de despejar dudas y aclarar rumores respecto a todo lo que se dice sobre Olivia Wilde, la directora de este filme, así como de Harry Styles, Florence Pugh y hasta Shia LaBeouf, quien fue sustituido en la trama por el exOne Direction, ha alimentado aún más las especulaciones y teorías detrás de las conductas que todos estos personajes han mostrado en redes sociales y durante algunos eventos de promoción de la película, donde incluso la ausencia de algunos de ellos no ha dejado a nadie indiferente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Todo comenzó durante la conferencia de prensa de Don’t Worry Darling a la que asistió gran parte del cast protagónico, entre ellos Chris Pine, Gemma Chan, Harry Styles, así como la directora del filme. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Florence Pugh, pues, aunque Olivia explicó que su ausencia se debía a compromisos previos, Florence posó regiamente recorriendo Venecia al momento de la conferencia. Recordemos que desde hace algunos meses se ha especulado que la relación entre Pugh y Wilde no ha sido la mejor, pues a pesar de que es la protagonista de esta película, la actriz no ha hecho publicaciones relacionadas en sus redes sociales y no respondió a los halagos que Wilde le dedico en redes. Las especulaciones crecieron aún más cuando la actrices decidieron no participar en eventos de promoción de la película en conjunto, optando Florence por aparecer solo en la red carpet del Festival de Cine de Venencia.

En medio de este contexto, al cual se suman los reportes de prensa que apuntan a una supuesta disparidad de salarios entre Styles y Pugh, algo que también habría molestado a la actriz, se ha llevado a cabo la proyección de Don’t Worry Darling en Venecia, esta vez con la presencia de Florance, quien desfiló por la alfombra roja en un elegante vestido negro de Valentino, mostrándose muy sonriente ante las cámaras y feliz de compartir este increíble momento al lado de otras de sus compañeras de elenco como Gemma Chan y Sydney Chandler, con quienes posó en conjunto e intercambió algunas muestras de cariño como abrazos y besos en la mejilla.

VER GALERÍA

Sin embargo, para nadie pasó desapercibido el hecho de que Pugh y Wilde prácticamente evitaron encontrarse frente a frente, e incluso evitaron convivir entre ellas. Y aunque posaron en conjunto al lado de todo el elenco, lo cierto es que procuraron nunca terminar juntas, pues siempre estuvieron separadas por otros compañeros. Lo mismo sucedió con Harry Styles, quien al parecer ha querido permanecer lejos de esta polémica que envuelve a su novia, Olivia Wilde, y a su coprotagonista, pues se limitó a sonreírle a todos sus compañeros y a posar de lo más guapo ante las cámaras.

Este no sería el único desencuentro en la producción, pues mientras Olivia declaró que había despedido a Shia LeBaouf por su actitud -reemplazándolo por Harry Styles-, el actor en una carta dejó claro que él renunció, mientras que en un video que surgió casi al mismo tiempo se podía escuchar a Wilde pedirle reconsiderar su decisión, apuntando a que esto podía servir como una llamada de atención a Florence.

¿Qué ha dicho Olivia sobre Florence?

Durante la presentación de la película ante los medios de comunicación, Olivia Wilde no pudo esquivar los cuestionamientos respecto a la ausencia de Florence en la cita, algo que la directora no dudó en responder, alegando que debido a compromisos laborales, Florance no había podido estar presente, prometiendo que sería en la alfombra roja donde finalmente se uniría a todo el equpo. “Florence es una fuerza. Estamos muy agradecidos de que haya podido venir esta noche (a la alfombra roja) a pesar de estar en la producción de Dune. Como directora, sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que le estoy muy agradecido a ella y a (Denis Villeneuve) por ayudarnos. Y podremos celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo honrada que estoy de tenerla como protagonista. Es increíble”, comentó la también actriz, quien aprovechó la ocasión para echar por tierra todos los rumores que ha rodeado a la producción de esta película: “En cuanto a todos los interminables chismes de los tabloides y todo el ruido que hay, quiero decir, Internet se alimenta a sí mismo. No siento la necesidad de contribuir. Creo que está suficientemente bien nutrido”, finalizó.

VER GALERÍA