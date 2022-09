Michelle Salas y su traje floral para el homenaje de doña Silvia Pinal La influencer lució elegante para el memorable homenaje de su bisabuela con un espectacular look de mono floral

Para una de las noches más especiales en su vida, Michelle Salas dio una de sus acostumbradas lecciones de estilo. Llegó la esperada fecha del homenaje a su bisabuela, Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas Artes, y con ello no solo abrazó la ilusión de ser testigo de ese momento histórico, sino que también se dejó ver guapísima con un look de altura, el cual le permitió lucir elegante y muy acorde a la ocasión. Feliz, compartió este instante con las demás mujeres de la reconocida dinastía a la que pertenece; su mamá, Stephanie Salas, su abuela, Sylvia Pasquel, así como su hermana, Camila Valero. Por supuesto, también estuvo presente Alejandra Guzmán, y todas subieron al escenario para abrazar a la diva del cine mexicano, quien fue homenajeada en vida por sus más de siete décadas de trayectoria.

Michelle llegó tan puntual a la cita que se tomó un tiempo para documentar con fotografías parte de lo que ocurría al interior del Palacio de Bellas Artes. Gracias a sus vistazos, sus fanáticos también apreciaron a detalle el atuendo elegido para esa velada única. La reconocida influencer se decantó por un mono de punto power con estampado de rosas, un diseño que pertenece a la nueva colección de Dolce & Gabbana. Sin duda, una de las casas de moda por las que tiene mayor predilección, sin dejar de mencionar que años atrás desfiló por la prestigiada pasarela de esta firma. Sonriente, la joven disfrutó del entrañable episodio familiar, dejándose ver radiante y feliz durante el reencuentro con su familia, pues debido a sus múltiples compromisos de trabajo suele permanecer en distintas ciudades.

A través de sus redes sociales, Michelle presumió el colorido look que además complementó con otra pieza que potenció la elegancia del mono; una chaqueta Turlington de punto con estampado de rosas. Esta prenda fue la ideal para dar también mayor realce a su figura, haciendo evidente su porte y el encanto de sus atinados estilismos. No por nada en diversas ocasiones la joven suele convertirse en tendencia entre sus seguidoras, siempre pendientes de cada detalle relacionado con sus atuendos. La influencer publicó una imagen en la que posó junto a su hermana Camila, dejando ver cómo luce el espectacular y colorido mono que se ha convertido en una de las piezas favoritas de la temporada.

Recordemos que para Michelle la moda es un aspecto esencial en su vida. Anteriormente ha reconocido que gran parte de su inspiración es sin duda doña Silvia Pinal, quien a través de los años no solo ha conquistado con su talento sobre los escenarios, sino también por su magnífica habilidad para evolucionar y reinventarse a través de sus históricos looks, un aspecto inherente a una diva como ella. Por tal motivo, no es extraño que Michelle rinda homenajes de esta manera a su bisabuela, a quien define como una mujer ejemplar.

Las palabras de Michelle Salas a doña Silvia

Con motivo del homenaje, Michelle Salas dedicó a doña Silvia Pinal una emotiva dedicatoria, destacando todo lo que significó para ella ser testigo de este homenaje en Bellas Artes. “Qué orgullo tan grande siento en mi corazón en este momento. Poder haber estado aquí rindiéndole homenaje en vida a la gran diva del cine, junto a mi familia no tiene precio. Difícil describir con palabras este momento. Solo sé que lo llevaré siempre en mí. Gracias abu preciosa, por ser mi más grande ejemplo de vida. Disciplinada, talentosa, capaz, ingeniosa, ocurrente, divertida… Mujer bella, pero sobre todo de corazón y de alma. México te ama. Qué fortuna la mía de poder ser tu bisnieta. Te amo infinito”, dijo.

