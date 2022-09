Natalia Téllez habla de la desilusión por sentirse utilizada: 'Es un bajón personal'

Natalia Téllez se ha caracterizado por ser una persona honesta y transparente, que además no teme expresr sus posturas y defender sus opiniones. Y ha sido en Netas Divinas donde encontrado el espacio perfecto para compartir no solo sus puntos de vista sobre diversos temas, sino también sus experiencias más personales. En este programa la conductora ha hablado desde sus pérdidas y decepciones amorosas, hasta de sus más valiosos aprendizajes y momentos importantes en su vida, como lo es ahora su maternidad. En el más reciente episodio de esta emisión, Natalia ha hablado de lo desilusionante que le ha resultado el sentirse utilizada por algunas personas cercanas por el hecho de ser una persona que se desenvuelve en el medio del entretenimiento.

En la más reciente de emisión de Netas Divinas, Natalia puso sobre la mesa el tema de la amistad y los intereses detrás que puede haber detrás en algunos casos. Y es que preguntó a su invitado, el actor Alberto Estrella, si en algún momento de su carrera se había sentido usado por terceros al ser un actor reconocido públicamente, y tomado como una puerta para acceder al medio del espectáculo. El intérprete optó por hablar de su propia experiencia, y contó que él se acercó a personas que admiraba y de las que consideraba podría aprender. La conductora intervino y habló de lo que ha vivido al respecto. "Todos nos acercamos a lo que nos interesa pero creo que es diferente", opinó ella. "Una cosa es que alguien intente generar un vínculo contigo justo porque porque le interesa el medio y no tú", expuso.

Natalia profundizó en su postura y compartió las vivencias que en su momento la llegaron a afectar. "Si a mí alguien me gusta y yo siento que se acercan a mí por el medio... Me ha pasado incluso con amistades, personas que yo quiero y tengo cerca y de repente me doy cuenta que tienen mucho interés en el medio, en los foros, y para mí es un bajón personal", reconoció. "Porque yo pensé que la conexión venía de otro lado y me gusta saber y diferenciar, porque creo que la gente no es así de honesta, así de: 'Voy a darte un beso pero porque quiero estar en el foro'", comentó. "Con las personas se presta de repente a la confusión", señaló la también actriz, quien actualmente sostiene una relación sentimental con alguien totalmente ajeno al medio del espectáculo, Antonio Zabala, padre de su hija Emilia.

La conductora ahondó en una experiencia que vivió, la cual, admitó la hizo reflexionar sobre la amistad siendo una figura pública. "A mí me pasó con alguien que yo quería mucho y sentía muy cercana, y de repente el interés por el medio fue tan grande que yo me sentí mal", contó, sin embargo prefirió no revelar detalles sobre aquella persona. "Yo sentí como un cierto desplazo de importancia que dije: 'Chance y es más importante entonces a quién conoces alrededor, con quién te conectas, que tú y yo ir y platicar y ser cuates'", comentó. "Eso a mí me hizo sentir muy mal y siento que ocurre mucho en el medio", reconoció.

Paola Rojas y cómo ha asimilado la amistad desde la fama

Paola Rojas expuso su punto de vista y aseguró que con el tiempo aprendido asimilar este tipo de reacciones de las personas alrededor de ella sin sentirse usada. "Yo creo que esso me pasaba de pronto a tu edad", dijo la periodista refiriéndose a Natalia, quien la escuchaba atenta. "Es un mundo fascinante y es un mundo al que pocos tienen acceso, y entonces si tienen curiosidad por ver un poquito de este mundo mío no me siento utilizada... Además no por ser mis amigos se van a convertir en periodistas...", comentó la titular del noticiero Al Aire. Sin embargo, admitió que todo esto ha repercutido de cierta manera en cómo establece sus relaciones de amistad. "Mis amigos amigos o son de toda la vida, o sea antes de que abrira el primer micrófono, o son personas que hacen lo mismo que yo o parecido, que me quieren desde antes o ya tienen todo eso (fama)". comentó.

