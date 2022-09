El emotivo mensaje de Rafa Sarmiento para la Choco en su cumpleaños

Luego de haber pasado unas semanas de vacaciones en México y de haber recorrido algunas de las provincias más bonitas de España, Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento han retomado el curso de sus vidas en Madrid, ciudad en la que desde algunos años se han instalado y que se ha convertido en su segundo hogar. Y aunque la pareja y sus dos hijos, Iker e Iñaki, han vuelto a la rutina, lo cierto es que por celebraciones no paran, pues a unos días de haber vuelto de sus vacaciones, ahora han celebrado por todo lo alto el cumpleaños de la guapa periodista, quien este 5 de septiembre ha llegado a los 42 años. Una ocasión en la que se ha dejado consentir por el amor de sus seres queridos y en especial por el de su amado Rafa, quien le ha dedicado un emotivo mensaje en el que ha destacado cada una de las virtudes de la colaboradora de Ventaneando, así como el gran amor que tiene por ella.

A través de su perfil de Instagram, Rafa compartió una linda postal de Jimena, tomada por su hijo Iker durante su reciente visita a Cádiz, en la que se puede ver a la cumpleañera lucir guapísima como siempre, posando para la lente de su hijo con toda la actitud en algunas de las calles de esta increíble ciudad. Al pie de la fotografía, el periodista le dedicó unas lindas palabras a su mujer, con las que sin duda ha hecho suspirar a más de uno. “Hoy es cumple de esta mujer inmensa a la cual admiro y envidio su vigor. Pata de perro por naturaleza, le encanta salir más que estar en casa. Especialista en ver el lado luminoso en la más fuerte oscuridad. Algo reservada pero transparente con lo que piensa y siente”, expresó el también presentador haciendo gala de su buen sentido del humor.

Rafa continuó hablando de la admiración que siente por Jimena en cada una de sus facetas, mostrándose orgulloso de la mujer con la que decidió compartir su vida y formar una familia. “Mamá ejemplar, buena hija/hermana; y una profesional en su trabajo. Jime deja el baño hecho un desmadre, pero con lo guapa que es se le perdona”, expresó. “Celebro tu vida y empeño, tus necedades y tu carisma. Celebró tu bondad y tu belleza, tu paciencia casi inquebrantable y tus carcajadas contagiosas”, agregó el periodista conmovido, para después finalizar con sus los buenos deseos. “5 de septiembre. #CumpleañosTotal se siempre feliz mi Chak; que la vida nos permita celebrarte muchos días más y muchos 05s de septiembre más”, concluyó.

Por lo que ha mostrado Jimena en sus redes sociales, su cumpleaños lo ha pasado de lo más tranquila entre amigos y rodeada de su familia, pues incluso comenzó a festejar desde un día antes. Por otro lado, la conductora también ha vivido este día tan especial cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades de mamá, pues en España hoy fue el regreso a clases, por lo que acompañó a su hijo Iker hasta la puerta de la escuela, dejando en claro que no había mejor forma de pasar este día que al lado de sus hijos.

Rafa y Jimena, una historia a prueba de todo

En noviembre pasado, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento celebraron su aniversario número 15 de matrimonio, una historia de amor digna de guion de película, pues fue entre las cámaras que Cupido los flechó. Todo comenzó cuando el periodista conducía el programa Desde Cero, donde participaba Jimena, quien debutó en el medio en ese programa. De acuerdo con la conductora no fue amor a primera vista, pues como no conocía a Rafa era muy reservada con él, hasta que la encaró y le preguntó si le caía mal: “Le dije: ‘No, ¿cómo crees?, ni te conozco, cómo me vas a caer mal y empezamos así a platicar y ya se dio el amor”, confesó Jimena en el programa Cita con la vida, en 2015. Desde entonces no se volvieron a separar y en 2006 llegaron al altar. En 2012, la pareja debutó como papás con la llegada de hijo Iker y, tres años y medio después recibió al pequeño Iñaki. El resto es historia, después de 15 años juntos y dos hijos de 10 y 6, la pareja ha construido una relación entrañable en la que el amor ha sido el hilo conductor.

