Abran paso a los recién casados, JLo y Ben reaparecen con sus hijos en el lugar menos esperado

Aunque gracias a los muchos detalles que Jennifer Lopez ha compartido sobre su boda con Ben Affleck a través de su newsletter a sus seguidores, pareciera que no hemos dejado de ver a la pareja desde el día de su enlace, aunque la realidad es que a su regreso de su luna de miel por Italia, ha sido apenas este fin de semana que decidieron volver a dejar verse en público. Y qué mejor que hacerlo que en uno de los eventos más concurrido de Malibú, y no nos referimos cuando de celebridades se trata, sino de la población en general. Si en Francia y en Italia no han tenido reparo en encontrarse con multitudes mientras paseaban por las calles de algunas de las ciudades más visitadas del verano, de vuelta en casa las cosas no han sido diferentes, pues este domingo, los recién casados acompañados por algunos de sus hijos han caminado de la mano por las calles de Malibu al Chili Cook-Off, un festival de comida que se celebra tradicionalmente en la zona. A pesar de ser un par de super estrellas, en las festividades alrededor de su boda -empezando por el enlace civil en Las Vegas, una madrugada en la que estuvieron rodeados por otros enamorados-, JLo se ha esforzado por que se les vea como una pareja tradicional.

En esta ocasión, como cientos de familias, la pareja y sus hijos acudieron al festival en donde al más puro estilo de feria hay todo tipo de juegos mecánicos, de azar y carritos de comida para disfrutar. JLo se dejó ver llevando un vaporoso vestido blanco con transparencias con un slip en el mismo color por debajo. Con cuello en V y mangas amplias, el maxidress daba un toque bohemio. Demostrando que se encontraba en mood relajado, dejó en casa sus infaltables plataformas para sustituirlas por unas chanclas rojas de Adidas -look que nunca le habíamos visto antes-. La melena completamente recogida en un en un moño bajo con el fleco abierto perfectamente peinado, grandes arracadas doradas y un collar en oro, fueron los complementos que eligió. Por supuesto, no podía faltar su compañera del verano, su bolsa tote de Dior.

En un fin de semana por demás agitado, se ha reportado que la pareja -con todo y cambio de look completo por parte de JLo-, aprovechó la tarde del domingo para adoptar un gatito paras sus hijos. Aunque no hubo imagen del minino, sí se vio a la pareja en el lugar.

El incidente que alcanzaron a esquivar

Aunque las imágenes muestran a JLo y Ben con sus hijos, paseando y comiendo en los distintos puestos -incluso con la cantante llevando un refresco, aunque ha compartido que nunca toma azúcar-, la pareja dejó el lugar temprano, esquivando apenas un incidente que se vivió en la feria. Y es que horas después de que los recién casados abandonaron el lugar, las instalaciones fueron evacuadas caóticamente ante la amenaza de un tirador activo.

Al tratarse de un fin de semana largo en Estados Unidos, la feria se encontraba completamente llena cuando un menor de edad aseguró tener un arma. A pesar de que las imágenes han mostrado escenas de terror con las familias tratando evacuar el lugar, una investigación del departamento de la policía local confirmó que nunca hubo un tiroteo, ni una amenaza real, solamente un joven inconsciente haciendo una amenaza absurda que pudo poner a más de uno en riesgo.

