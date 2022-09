'¡Que dios me regale la fiesta de tu vida...!', Ferdinando Valencia a Brenda Kellerman en su cumpleaños

Luego de haber enfrentado un momento sumamente difícil, luego de haber perdido a uno de sus mellizos, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman poco a poco han ido retomando el curso de sus vidas, volcados completamente en su pequeño Tadeo, quien es el centro de sus vidas, y teniendo siempre presente el recuerdo de su hijo Dante. Además, el amor que se tienen mutuamente ha sido un gran motor en la vida de ambos, pues sin duda ha sido lo que los ha ayudado a mantenerse fuertes en los instantes más complicados que han enfrentado como pareja y consolidarse como pareja a lo largo de los años. Algo que ha quedado en claro durante la celebración de cumpleaños de Brenda, una ocasión que ha servido para que el guapo actor le dedicara las palabras más especiales y dejara en claro lo feliz que le hace el poder compartir su vida con ella.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, Ferdinando compartió unas fotografías en las que mostró algunos detalles de la celebración cumpleañera que organizó para su amada, la cual sin duda tomó por sorpresa a la actriz, pues en uno de los videos se puede observar el momento en el que el mariachi arribó al lugar en el que se llevó a cabo la fiesta, ante una sorprendida Brenda, quien no podía creer lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Al pie del álbum fotográfico, el intérprete dedicó unas lindas palabras a su mujer. “¡Feliz cumpleaños! ¡Los tuyos los festejo más que los míos por que los míos valen más gracias que los pasas a mi lado! ¡Que dios me regale la fiesta de tu vida por muchos años más, mi negrita!”, expresó conmovido.

Como era de esperarse, Brenda no dudó en agradecer al actor por todas las atenciones que tuvo para con ella a lo largo de su día especial, aprovechando la ocasión para reiterar el gran amor que tiene por él. “Gracias Dios por tanto. Amor, en serio gracias por hacerme tan feliz te amo @ferdinandoval”, expresó Kellerman en sus redes sociales, en donde compartió una linda imagen tomada durante la celebración de su cumpleaños y en la que se le puede ver posando con todo y pastel en mano.

Su historia de amor

Tan transparente como suele ser, Ferdinando contó años atrás cómo surgió el amor entre él y Brenda, momento en el que bastó una sola mirada para tener certeza de que había algo más que un simple encuentro. Ese día, el actor coincidió con la hermana de la modelo, a quien ya conocía, y la cual se hacía acompañar de la también actriz. “Hicimos una pausa en esa casualidad y venían juntas. Me la presentó, súper serio yo, súper seria ella, nadie se mostró de ninguna manera interesado en nada, pero en el interior de los dos algo surgió…”, contó durante una charla concedida a Las Estrellas. “Ella me costó mucho tiempo, tenía un caparazón muy duro de pelar para dar confianza, pero yo sabía que no podía dejar de insistir porque o ya había notado que le gustaba y me funcionó…”, aseguró.