El arriesgado vestido que Jennifer Lopez llevó el día después de su boda La cantante deslumbró durante el 'brunch' posterior a su enlace nupcial con un look campestre y elegante

Han transcurrido un par de semanas desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck cerraron con broche de oro la celebración de su matrimonio durante una inolvidable fiesta en la que cada detalle fue seleccionado cuidadosamente por la pareja que finalmente vio materializada la boda con la que tanto soñaron desde la primera vez que se comprometieron. Pasaron casi dos décadas para que sus caminos se volvieran a unir, pero a partir de que eso sucedió no han desaprovechado ningún minuto de esta segunda oportunidad que ha tocado su puerta. Aunque JLo se ha tomado su tiempo para dar a conocer los pormenores más íntimos del evento, no se ha guardado ningún dato sobre los magníficos vestidos de novia ni los veraniegos atuendos que lució a lo largo de los tres días que duraron los festejos en la propiedad del actor ubicada en Hampton Island, Georgia. Entre los últimos looks que han salido a la luz se encuentra el que llevó el día después de darle el ‘sí, quiero’ a Ben.

Hace unos días, la cantante hizo llegar a sus seguidores a través de una edición de su newsletter, On the JLo, información nueva acerca del enlace que ha completado ese círculo de amor del que se ha referido en ocasiones anteriores. De esta manera sus suscriptores pudieron apreciar el hermoso vestido a rayas azules y blancas que portó durante el brunch del domingo, el cual se realizó junto al río que corre frente a la residencia de Ben.

Ante la calurosa tarde que les esperaba, Jennifer se decantó por un diseño de la firma Ralph Lauren, la misma casa de alta costura que estuvo a cargo de confeccionar sus tres looks nupciales. El vestido largo que presumió en el desayuno post-boda era de corte strapless y tenía una amplia abertura en la pierna izquierda a la altura del muslo. El estampado de la pieza iba a juego con la decoración del día, que incluyó manteles florales.

Para complementar su outfit, eligió unas altísimas sandalias nude de plataforma que se sujetaban por el tobillo, una pieza también de Ralph Lauren con un valor aproximado de 627 dólares (unos 13 mil 440 pesos). Fiel a su estilo seleccionó un sombrero color crema tipo fedora, debajo de éste llevaba su abundante melena suelta. En la fotografía que compartió se alcanzan a distinguir unos pequeños aretes de perla, que al parecer fueron los únicos artículos de joyería que ostentó, además de sus sortijas de matrimonio.

Al igual que su esposa, Ben optó por un traje informal acorde a la esencia campestre del lugar. La estrella de Hollywood lucía un chaleco de lino, unos pantalones plisados y una camisa de vestir blanco, un atuendo con el que se le ve posar junto a su madre, Christopher Anne Boldt, en medio de la vegetación que rodea la mansión.

Jennifer Lopez, atenta a cada detalle de la boda

Sin duda, fue una tarde repleta de emociones para los actores que estuvieron cobijados del cariño de su familia y amigos más cercanos. La intérprete de On the Floor aprovechó la entrada del boletín para hablar de la dedicación que puso en la organización de cada día. “Quería que cada día tuviera su propia personalidad, pero que encajara con el entorno en el que estuvimos durante el fin de semana: las vibraciones eran hogareñas, rústicas y chic”, escribió.

Con las emociones a flor de piel, Jennifer se sinceró sobre lo significativo de poder haber realizado uno de sus anhelos más profundos: unir su vida a la de Ben. “Hace años, no teníamos idea de que el camino por delante significaría navegar por tantos laberintos y guardar tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido más felices”.

