'El concierto más difícil de mi vida', Carlos Rivera en su regreso a los escenarios tras la partida de su papá

Carlos Rivera ha enfrentado el que sin duda ha sido el concierto más difícil de su carrera. Y es que el cantante ha tenido que retomar su agenda a tan solo una semana de la repentina muerte de su papá, don José Gonzalo Gilberto Rivera, quien falleció el pasado 28 de agosto. A pesar del dolor y del momento de duelo que enfrenta, el intérprete ha hecho gala de su profesionalismo y le ha cumplido a sus fans, por lo que se entregó por completo a su público que lo cobijó en su regreso a los escenarios, durante un show privado que ofreció el pasado sábado 3 de septiembre en la Ciudad de México. Como era de esperarse, el artista de 36 años no ha podido evitar mostrarse sensible y vulnerable durante el concierto, por lo que incluso en momentos muy estratégicos del recital platicó con sus fans sobre la forma en la que ha vivido estos días tras la partida de su padre, mostrándose agradecido por el cariño que ha recibido de parte de sus seguidores.

“Es el concierto más difícil de mi vida”, fueron las primeras palabras que expresó Carlos luego de haber salido al escenario, un momento que aprovechó para recalcar como fue que su padre procuró no perderse ninguno de sus conciertos a lo largo de su carrera. "Mi papá era mi fan número uno y le gustaba ir a todos mis conciertos que podía. Estoy seguro que hoy ha estado aquí con nosotros, así que donde sea que esté, está luz va para ti", expresó el cantante mientras le pedía a los asistentes encender las luces de sus celulares para poder entonar el tema ¿Cómo Pagarte?, un instante en el que la voz de Carlos se vio nublada por el sentimiento.

En otro momento del show, Carlos volvió a sincerarse con su público, recordando que fue su padre quien lo llevó a su casting de La Academia y la respuesta que dio cuando le preguntaron que por qué le gustaba cantar, palabras que hoy más que nunca han cobrado un sentido muy especial. “Hace 18 años, cuando fui al casting de La Academia, mi papá me llevó y me preguntaron ese día que por qué cantaba y yo les dije que porque cantar para mí era mi medicina”, expresó el intérprete. “Si estaba triste me ponía contento, y si estaba enfermo me ponía bien, y hoy ha sido la mejor medicina que he podido tener, poder cantarles”, agrego.

El también actor también se mostró conmovido ante las muestras de cariños que ha recibido tras la partida de su padre, así como el apoyo que le brindaron durante su show más difícil. "No podía fallarles, por eso estamos aquí, por haber confiado en mí y ustedes solo saben y mi corazón siempre es de ustedes… He estado llorando mucho y les estaré cantando solo con el corazón, mientras ustedes me ayuden, voy a seguir cantando hasta que termine el concierto", expresó.

Las palabras de Carlos para su papá antes de salir al escenario

Antes de iniciar su concierto, Carlos Rivera tomó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su padre, el cual acompañó de un emotivo video en el que se puede ver al intérprete a punto de salir al escenario, recibiendo la bendición de parte de su padre, quien al final lo abraza efusivamente. “Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hacía todo lo posible por no perderse ninguno y la última llamada que tuve con él fue que quería venir a mi palenque en Zacatecas. Hoy estoy aquí, pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi último concierto en México estuvo conmigo. Este recuerdo es antes de mi presentación en Viña Del Mar, donde siempre soñó con verme y ahí estuvo para verme ganar las gaviotas de plata y de oro. Hoy todos mis logros van para él y por él. Hasta el cielo Papito. Y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando mucho poder hacerlo sin ti”, finalizó.