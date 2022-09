Todo sobre la nueva campaña de Beyoncé con Tiffany

El revolucionario regreso de Beyoncé a la escena musical con su séptimo álbum de estudio, Renaissance, fue sólo el comienzo de una nueva era en su prolífica carrera. El material audiovisual que ha acompañado su lanzamiento ha sido impactante, empezando por la imagen en la que aparece arriba de un caballo holográfico posando con un atuendo plateado como si de una deidad griega se tratara. Ahora, la cantante ha llevado esa misma “autoexpresión intrépida” a la campaña más reciente de Tiffany & Co., de la que es protagonista y con la que manda un mensaje sobre el amor propio y el poder de la posibilidad. Elegante, pero sobre todo temeraria, la intérprete de Crazy in Love es la estrella de las fotografías que ha compartido la joyería de lujo para anunciar su colaboración, la cual lleva por título Love Yourself in Love.

A lo largo de su trayectoria, Beyoncé ha sido una firme impulsora del arte de ser uno mismo sin barreras ni respondiendo a estándares que anulan la diversidad, una visión que comparte con la exclusiva marca. Justamente esa mirada ha sido la fuente de inspiración para esta campaña enfocada en celebrar la individualidad, el amor y la conexión universal. Los diseños son de una elegancia sublime, tal como la que proyecta la artista a través de su música y estilo.

Con Love Yourself in Love, Tiffany hace un llamado a explorar la creatividad sin miedo, un sentimiento que encarna a la perfección Beyoncé, quien es una inspiración para millones de personas en todo el mundo. En las fotografías, la ganadora del Grammy luce icónicas piezas de la firma, entre ellas Tiffany T, Tiffany HardWear, Tiffany Knot y el nuevo lanzamiento, Tiffany Lock. La colección también incluye sofisticados diseños de Jean Schlumberger y Elsa Peretti.

Uno de los artículos más notables es el collar Tiffany HardWear personalizado que luce la cantante en las imágenes promocionales. Fue creado en el taller de diseño e innovación de la joyería de Tiffany en la ciudad de Nueva York. Se necesitaron más de 40 horas para confeccionar la pieza, la cual cuenta con eslabones de oro de 18 quilates; sin embargo, sólo saldrá a la venta una cantidad limitada de ejemplares.

Asimismo, el equipo detrás de la joyería ha expresado lo orgullosos que están de mantener viva su alianza con la cantante. “Nos sentimos honrados de continuar nuestra asociación por segundo año consecutivo y marcar el comienzo de una nueva y emocionante era de amor”, señala en un comunicado de prensa Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de producto y comunicaciones.

El tributo de Tiffany a uno de los éxitos de Beyoncé

La campaña, que tiene como eje central la inclusión, fue filmada con video de Dikayl Rimmasch en los estudios Hangar de Los Ángeles por Mason Poole y está basado en Summer Renaissance, la más reciente canción de la intérprete estadounidense. De acuerdo con la marca, el clip “encarna el espíritu alegre y despreocupado” del último disco de Beyoncé, que vendría siendo la primera parte de una trilogía.

Orgullosa del resultado final, la cantante ha compartido las imágenes de la esperada colaboración por medio de sus redes sociales. Como en cada uno de sus proyectos, Jay-Z posa a su lado en una de las fotografías, demostrando así que pese a las adversidades por las que ha pasado su matrimonio son el pilar de apoyo uno del otro.

En el video se aprecia a la famosa en dos diferentes secuencias, en la primera luce un impecable vestido negro mientras camina hacia una docena de enormes bocinas, y en la segunda lleva un diseño asimétrico de látex hecho a la medida. La escenografía estuvo a cargo de Thomas Petherick, quien se ha decidido por representar un estudio a escala con paisajes amplios y acercamientos que dejan entrever los detalles de las joyas que a simple vista resultan imperceptibles.

