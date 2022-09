De lo más enamorados, Tania Rincón y Daniel Pérez celebran 11 años de casados

Luego de haber disfrutado de un increíble viaje por Canadá, en donde pudieron vivir su amor al máximo, Tania Rincón y Daniel Pérez han celebrado su aniversario de bodas número 11. Una ocasión en la que la pareja ha querido hacer partícipes del gran amor que se tienen a través de sus redes sociales, donde se han dedicado los mensajes más románticos y han recordado el día en el que tomados de las manos y mirándose fijamente frente al altar, se prometieron amor eterno.

A través de su perfil de Instagram, Tania compartió una serie de publicaciones en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido a lo largo de su relación con Daniel, desde sus primeras citas hasta el momento en el que se convirtieron en padres por primera ocasión. En otro post, la presentadora dedicó unas lindas palabras a su marido, en donde habló de lo feliz que le hace vivir su día a día al lado de él. “Cachorro dos puntos (es nuestro chiste local): Así nos decimos a cada vez que empezamos a organizamos y ponernos de acuerdo en algo. Y es que así se nos van los días cuadrando agendas, tú te sales a esta hora de la oficina, tú vas por los niños, yo compro esto, tú los llevas al pediatra, yo clase de natación, tú parkour, blah, blah, blah”, compartó en la primera parte de su mensaje.

La exreina de belleza continuó con su mensaje hablando de lo importante que es para ella que Daniel sea parte de su rutina y poder compartir con él desde los momentos más simples hasta los más importantes. “Darme cuenta que estamos inmersos en una rutina para nada me agobia, al contrario, me emociona saber que siempre los dos luchamos por tener espacios para estar y coincidir, ponernos al día y ser el muro de carga que nos sostiene a ambos. Te amo Cachorro, contigo ‘Eso y Más’”, finalizó de lo más enamorada.

Por su parte, Daniel también tomó sus redes sociales para recordar esta fecha tan especial, en donde compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos instantes más especiales de su relación con Tania, entre ellas una linda postal del día de su boda. Al pie de su álbum fotográfico, Pérez dedicó el mensaje más romántico a su mujer: “Esa pequeña pausa que te hace suspirar, sonreír y darte cuenta lo feliz que eres. Gracias por estos 11 años de casados, gracias por estos 14 años de ser pareja, gracias por los increíbles hijos que nos diste, te amo cachorra”, expresó conmovido.

La historia de amor entre Tania y Daniel

En julio del año pasado, durante su visita al programa Miembros al Aire, Tania Rincón confesó cómo fue el inicio de su relación: “Nos presentaron y cero nos caímos bien, nos conocimos en un antro”. Aunque el flechazo no fue inmediato, Tania recuerda muy bien cuando supo que él era el amor de su vida: “La primera vez que nos peleamos, porque era muy civilizado, entonces yo estaba muy acostumbrada a que me dieran muy por mi lado. Me dijo: “Sabes qué, tranquila, si quieres me voy y mañana hablamos, porque siento que estás muy alterada y crees que tiene la razón y yo creo que tengo la razón, mejor mañana hablamos más tranquilos’ y yo dije: ‘Así quiero arreglar todo’. Después supe que ese día había llegado tarde porque fue a comprar mi anillo de compromiso”, contó la conductora.