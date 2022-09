Camila Fernández confirma que ha dado positivo a Covid-19

Los últimos días han sido de mucho trabajo para Camila Fernández, quien se encuentra en plena promoción de su más reciente sencillo Se Acabó, un tema de inspiración urbana con el que ha puesto a bailar a todos y el que ha tenido gran recibimiento de parte de sus fans. Sin embargo, en medio de este gran momento en su carrera, la intérprete se ha visto obligada a parar de tajo todas sus actividades, tanto profesionales como personales, debido a que ha dado positivo a Covid-19 nuevamente.

Con la sinceridad con la que suele mostrarse en sus redes sociales, Camila tomó sus historias de Instagram para confirmar su diagnóstico a Covid, en donde mostró una fotografía de la prueba que se realizó, en la que claramente se puede apreciar que la intérprete ha dado positivo a esta enfermedad, algo que quedó evidenciado con la aparición de las dos rayitas dentro de la prueba, algo que se podía ver claramente incluso en la foto que compartió la hija de Alejandro Fernández.

Por si quedaba alguna duda, Camila se encargó de dejar en claro que su prueba había salido positiva, al acompañar su fotografía de un mensaje en el que se mostró un tanto molesta por debido a esta situación: “F*ck you, Covid”, expresó la guapa cantante al compartir la historia en su perfil de Instagram. Cabe destacar que hasta el momento la cantante no ha compartido mayores detalles al respecto, por lo que se desconoce si ha presentado síntomas relacionados a esta enfermedad, o si se trata de solo de un cuadro asintomático. Tampoco ha compartido si otros miembros de su familia han salido positivos, o cómo es que se encuentran en medio de esta lamentable situación su esposo Francisco Barba y su pequeña hija Cayetana.

Recordemos que esta no es la primera vez que Camila da positivo a Covid, pues en febrero pasado la nieta de Vicente Fernández también compartió con sus fans que había sido diagnosticada con este padecimiento. En aquella ocasión, la joven artista reveló que su sintomatología había sido un poco fuerte y que realmente la estaba pasando mal. “Me duele todo bebé, no puedo, sorry”, escribió cuando sus seguidores le pidieron interactuar en sus redes sociales. En otro post, la cantante reconoció que sí presentó varios malestares: “Que les sea leve, porque a mí me está dando fuerte”, se lee en una de sus historias.

Dos años de amor al lado de Francisco

Para Camila Fernández y Francisco Barba el 1 de agosto siempre será una fecha muy especial, pues fue el día en que la pareja se juró amor eterno frente al altar de la parroquia de San Javier de las Colinas, en Zapopan, Jalisco. Es por eso que al cumplirse dos años de este acontecimiento que sin duda marcó sus vidas, Camila Fernández recurrió a su perfil de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje al papá de su pequeña. “Qué bendición ser tuta estos dos años, los mejores de mi vida. Te amo hoy y siempre Ojos bonitos. Gracias por tanto y tantas aventuras. ¡Siempre tuya!”, se lee en el feed de su perfil donde acompañó este texto de especiales imágenes del que ella calificó como el día más feliz de su vida. El post de la cantante provocó varias reacciones de sus seguidores, incluida su hermana gemela América, quien les escribió: “¡Felicidades! Los amo”.