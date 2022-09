¿Qué hacía Nicole Kidman en México...y con Mijares?

Sin duda alguna, Nicole Kidman es una de las actrices más importantes de nuestros tiempos. Es por eso que en su reciente visita a la Ciudad de México, en donde participó en el evento organizado por Fundación Telmex, México Siglo XXI, la actriz ha causado revuelo debido a la actitud tan afable que ha mostrado en su estancia, pues incluso ha sido vista caminando por la ciudad haciendo alginas compras como cualquier habitante de la ciudad y conviviendo con algunas de las celebridades mexicanas que han sido parte de este evento, dejando en claro que, a pesar de ser de una las actrices más reconocidas a nivel mundial, la sencillez siempre será una de sus más grandes virtudes.

A través de redes sociales, se han viralizado algunas imágenes en las que se puede ver a la protagonista en distintos puntos de la ciudad conviviendo con algunos fans, e incluso comprando algunos quesos artesanales a un vendedor ambulante que se encontraba en la colonia Bosques de las Lomas, lo que sin duda ha llamado la atención de sus fans mexicanos, quienes ha descrito como una escena sumamente surreal el saber que Nicol Kidman, ganadora del Oscar, se pasó por la Ciudad de México como si fuera una habitante más de la capital mexicana.

Por otro lado, también ha llamado la atención el encuentro que sostuvo con Mijares, quien fue parte del elenco artístico que participó en el evento de Fundación Telmex. A través de redes sociales también se han viralizado las fotografías que dan cuenta del momento de convivencia que tuvieron el cantante mexicano y la hermosa australiana, a quien vimos muy sonriente durante la charla que intercambió con el intérprete de Soldado del Amor, mostrándose sumamente interesada en la charla de Mijares e intercambiando algunos gestos físicos de lo más cariñosos, pues vimos a la intérprete tomar del brazo al cantante en más de una ocasión.

Durante este día de apariciones públicas, Nicole lució radiante en un conjunto sastre en color blanco, el cual combinó con una linda blusa de escote en V al mismo tono de su traje, complementando estiloso look de conferencista con unas lindas zapatillas descubiertas en color nude y accesorios de oro de lo más discretos, llevando el pelo suelto y completamente lacio.

Una mujer de familia y de negocios

Durante su participación en el evento México Siglo XXI, Nicole Kidman compartió con los asistentes algunas de sus reflexiones sobre el éxito, las lecciones que le dejó la pandemia y la forma en la que ha logrado el equilibrio entre tener una carrera sumamente exitosa en el cine y consolidarse como una mujer de familia, algo que ha logrado gracias a su perseverancia y a que cuenta con el apoyo de su clan, quienes han siempre la impulsan a ir por más.

Así lo reveló la actriz durante su ponencia: “Es difícil, pero es perfectamente factible siempre y cuando ustedes se comuniquen, hagan preguntas, pregunten a los otros que necesitan, como podemos lograr, cómo podemos hacer para llegar ahí, también he estado sola, me he sentido sola, sé cómo es eso y estoy bien estando sola, pero que bueno cuando tienes el apoyo de otros", expresó la intérprete para después agregar: “Mi vida está cimentada sobre piedra sólida, el equilibrio es fundamental y fundar una familia me ha ayudado mucho. Estoy consciente de cuál es mi lugar y mis prioridades por eso nunca estoy fuera de casa por más de dos semanas”.