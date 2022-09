Aracely Arámbula recuerda a su papá en el día que hubiera su cumpleaños

Para Aracely Arámbula el recuerdo de su padre, don Manuel Arámbula, siempre vivirá en su corazón. Algo que ha quedado en claro a lo largo de las últimas semanas a través de los homenajes que la actriz le ha dedicado a su progenitor tras su lamentable partida, ocurrida el pasado 15 de julio. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, cuando la intérprete recordó a su padre a través de una emotiva publicación de Instagram, pues este 3 de septiembre don Manuel hubiera celebrado un cumpleaños más, algo que desafortunadamente no ha podido ser, pero que de igual manera la también cantante lo ha querido celebrar por todo lo alto, trayendo a cuenta algunos de las mejores memorias que construyó a su lado y dedicándole las palabras más especiales.

MÁS NOTICIAS COMO ESTA:

A través de su perfil de Instagram, Aracely decidió abrir el baúl de los recuerdos para compartir una fotografía familiar muy especial. Y es que en ella aparece la protagonista de la nueva versión de La Madrastras muy bien acompañada de su padre, su madre y su hermano, toda durante la última celebración de cumpleaños que tuvo don Manuel el año pasado. Al pie de la publicación, Arámbula dedicó unas lindas palabras de felicitación a su padre, en las que de lo más conmovida le dejó en claro lo importante que es para ella recordar esta fecha tan significativa. “Celebrando tu vida, papito hermoso, siempre vives en mí, en nosotros ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos más allá de todo! Celebrando, como a ti te gusta, felices”, expresó la también presentadora.

El fallecimiento de don Manuel Arámbula ha sido un duro golpe en la vida de Aracely, quien sin duda era muy unida a su padre, algo de lo que sus fans fueron testigos a través de los años y recientemente en sus redes sociales, donde la actriz suele compartir pequeños vistazos a su intimidad, dejándose ver en varias ocasiones en compañía de su papá y de su familia por completo.

Tal y como sucedió en 2015, cuando la intérprete compartió en su perfil de Instagram una linda fotografía en la que se le podía ver de lo más feliz celebrando a su papá en su cumpleaños. Al pie de las fotografías, en las que además pudimos ver a toda su familia, Aracely dedicó unas lindas palabras para su padre en las que dejó en claro lo que pensaba sobre él, así como la gran admiración que sentía por don Manuel. "Celebrando la vida del hombre más maravilloso de nuestro mundo. Gracias. Te amamos tanto", compartió la intérprete.

Le dedica su más reciente telenovela

Como bien se sabe, Aracely Arámbula hizo su triunfal regreso a Televisa y a las telenovelas por la puerta grande. Y es que la intérprete es la protagonista de la nueva versión de la telenovela La Madrastra, una producción que ha resultado ser todo un éxito entre los televidentes y que tras su estreno le ha dejado un sinfín de satisfacciones a la actriz. Es por eso que con esa ilusión con la que comenzó el proyecto y a pesar de haber atravesado por la dura partida de su padre en medio de las grabaciones del melodrama, la intérprete le ha dedicado este trabajo a su papá, razón que lo convierte en uno de los proyectos más especiales de su carrera: “No tengo muchas ganas de grabar la novela, pero la voy a hacer por él con todo el amor y con todo el cariño, no he visto los promos, solamente un pedacito y me parecen muy bonitos, gracias, estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de que me vieran fuerte, por respeto a su cariño y a su amor, estamos bien, celebrando la vida”, comentó sincera la protagonista.