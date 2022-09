Paulina Goto y Rodrigo Saval se han comprometido: '¡Que vivan los novios!'

Sin duda alguna, Paulina Goto atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que además de tener una agenda llena de proyectos, la guapa actriz se encuentra muy feliz con la sólida relación que ha construido de la mano de Rodrigo Saval, con quien lleva poco más de tres años de noviazgo. De hecho, la pareja ha decidido dar un paso muy importante en su relación, por lo que han comenzado a preparar su camino hacía al altar, pues se han comprometido.

Así lo ha revelado la también cantante a través de su perfil de Instagram, en donde ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que ha quedado registrado el emocionante momento en el que Rodrigo, de rodillas, le ha pedido a Paulina se convierta en su esposa. Y por lo que se puede observar en las imágenes, la respuesta de la intérprete ha sido positiva, pues en la publicación se le puede ver besando a su futuro esposo de lo más enamorada, al tiempo que presume su increíble anillo de compromiso que adorna el dedo anular de su mano izquierda.

Y aunque las fotografías hablan por sí solas, Paulina confirmó que próximamente podría llegar al altar de la mano de su guapo novio con un lindo mensaje, en el que dejó en claro la ilusión que le hace el poder comenzar esta nueva etapa de su vida al lado de Rodrigo. “¡Qué vivan los novios! Somos los más felices del mundo, mundial…”, escribió la actriz al pie del álbum de fotos que ha sido celebrado por todos sus fans y por sus amigos más cercanos como Galilea Montijo, Ludwika Paleta, Natalia Tellez, Claudia Álvarez, Ana Brenda Contreras, Irina Baeva y Ana Brenda Contreras, quienes les han enviado todo su cariño y buenas vibras a los futuros esposos. Cabe destacar, que para este especial momento, Paulina y Rodrigo se hicieron rodear de sus respectivas familias y algunos de sus amigos más cercanos, quienes tras enterarse de que la actriz le dio el sí al joven político mexicano, celebraron por todo lo alto el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja, mostrándose ilusionados ante la idea de ver a Paulina vestida de blanco.

Para esta ocasión tan especial, Paulina lució hermosa en un vestido color beige con algunos estampados aleatorios de Dior, el cual combinó con unas increíbles zapatillas descubiertas en tonos claros, complementado su estilosa elección con un lindo abrigo color mostaza, con el que contrastó todo su look veraniego.

¿Qué opinaba Paulina sobre la posibilidad de llegar al altar?

En una reciente charla que sostuvo con el programa Hoy, en la que habló de los sinsabores de algunas de sus relaciones pasadas, Paulina Goto no pudo evitar ser cuestionada sobre su futuro con Rodrigo Saval y la posibilidad de verla llegar muy pronto a al altar de la mano de su guapo novio. “Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan…”, expresó, para luego ahondar en sus palabras y explicar que tampoco es algo que descartaría, incluso confesando un poco de lo que desearía para esa etapa. “Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo y me veo en un futuro. Pero no sé si así como la gran boda tradicional…”, aseguró frente a la cámara sin dar más detalles.

