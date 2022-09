¡Como villana en la película de Soy Tu Fan! Paola Rojas presume su debut en cine

Ya contaba Paola Rojas que cada día inicia su jornada desde muy temprano. Eso implica ser una mujer de múltiples facetas; aprovechar al máximo cada instante para cubrir todos los compromisos en su agenda personal. Y si pasar el tiempo junto a sus hijos es la prioridad, nada la detiene a la hora de emprender nuevos retos, pues no solo ha demostrado ser profesional al frente de un espacio periodístico en Televisa, o como conductora de Netas Divinas, pues esta vez hizo su debut nada más y nada menos que como actriz. Así lo confirmó la comunicadora, quien dio a conocer a los televidentes a través de su noticiario que tuvo una participación especial en Soy Tu Fan: La Película, cinta protagonizada por Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro y Juan Pablo Medina, y cuyo estreno está programado para el próximo 8 de septiembre.

Paola tomó la decisión de no mantener la noticia en secreto, y qué mejor momento para revelarlo que en la sección de espectáculos de su espacio informativo, conducida por Odalys Ramírez. Aunque la periodista no acudió a la premier de la cinta, sí celebró por todo lo alto ese episodio, dando detalles de la colaboración en la que interpretará a un personaje muy particular. “¿Qué crees? Que yo salgo en esa película, porque salgo de una villana, ¡y me gustó mucho ser malísima!”, dijo entre risas durante la transmisión, en la que sus compañeros reaccionaron con sorpresa. “No sabes qué bien fluyó, malisísima, muy cómoda”, agregó simpática en otro instante de la charla, sin ahondar en más detalles de esta aventura que la tiene muy emocionada, según hizo evidente al revelar que próximamente sus seguidores podrán verla en la pantalla grande.

El próximo estreno de Soy Tu Fan: La Película, ha sido celebrado por todos los fanáticos que disfrutaron años atrás de la popular serie televisiva. Entre otras cosas, la trama del filme revelará qué ocurrió con los personajes principales 10 años después. Así mismo, se sabe que la historia incluye nuevos personajes, sorpresas que han sido destapadas desde que se hiciera oficial el lanzamiento de la misma. Por ahora, la incertidumbre prevalece sobre el rumbo que tomarán las vidas de Charlie y Nico, protagonistas de esta producción que revivirá la nostalgia de toda una generación.

Paola Rojas y sus coqueteos con el entretenimiento

La cercanía de Paola Rojas con el entretenimiento es muy estrecha. De hecho, hace varios años participó en la realización de algunos sketches cómicos para Telehit, dando muestra de su talento en esta faceta. Sin embargo, su colaboración en Soy Tu Fan: La Película, marca su debut como villana. En otro momento, durante su participación en Netas Divinas, también habló del trabajo que tuvo siendo adolescente, algo de lo que ninguno de sus seguidores sabía. "Yo me metía a las botargas y lo disfrutaba muchísimo. Trabajé en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura. Entré muy chiquita a trabajar a ese parque. Estaba en el grupo de animación que básicamente era bailar, jugar y bailar...”, señaló en aquella ocasión, en la que además recordó que gracias a su buen desempeño la ascendieron a entrenadora de delfines. “Antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko, que afortunadamente se convirtió en realidad, era muy chiquita y no tenía conciencia del cautiverio y todo lo que implica, en ese tiempo no había esa conciencia y yo tenía 17 años, ofrezco disculpas”, contó.

En otro momento, Paola habló de las dudas que tuvo cuando fue invitada a participar en Netas Divinas, pues debido al formato del programa se rehusaba a hablar de sus temas personales frente a las cámaras. Lo cierto es que pudo derribar cualquier obstáculo para asumir ese reto, algo de lo que no se arrepiente en lo absoluto. “Me insistieron hasta el infinito, me presionaron fuerte, pero lo agradezco”, dijo.

