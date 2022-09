Más guapa que nunca, Salma Hayek celebra su cumpleaños número 56

El talento y carisma que posee Salma Hayek, así como su trabajo y perseverancia la han llevado a ganarse el lugar que hoy ocupa en la industria del cine. Pero han sido sin duda su sencillez y simpatía las cualidades que le han valido el cariño del público y sus colegas. La actriz es conocida por su personalidad alegre y divertida, pues en cada proyecto en el que participa contagia a todos sus compañeros con su buen humor y calidez. Cómo olvidar cuando le puso todo el sabor mexicano a la celebración de cumpleaños de Angelina Jolie, con quien compartió créditos en la película Eternals. Ahora que ella ha cumplido un año más de vida las cosas no podrían ser menos animadas, pues ha celebrado su día con toda la actitud y ha dejado claro que a sus 56 años está en su mejor momento.

Salma tomó su cuenta de Instagram para expresar su alegría y agradecimiento por su nueva vuelta al sol, y obviamente lo hizo muy a su estilo. La actriz compartió un breve video en el que se le ve bailando un un bote mientras éste surca el mar. Enfundada en un favorecedor bikini rojo, la mexicana no dejó de sonreír mientras se movía y sostenenía su teléfono, al parecer grabado el momento. A este breve clip agregó la canción de Happy birthday, para refirmar su tono festivo. "¡Feliz cumpleaños 56 apara mí!", escribió tanto inglés como en español. "Siempre agradecida", agregó en forma de hashtag, así como también algunos simpáticos emojis.

Tan pronto hizo esta publicación, sus seguidores reaccionaron enviándole mensajes de felicitación y sus mejores, deseos, además halagaron su espectacular figura y buena actitud. "¡Feliz cumpelaños Salmita linda!", comentó Zoe Saldana. "Feliz cumpleaños hermosa, te amamos", escribió por su parte la leyenda del cine Anthony Hopkins, quien es un gran amigo de la actriz mexicana, tanto que hasta se han dejado ver juntos bailando. "Feliz cumpleaños a mi musa", expresó por su parte el rapero canadiense Drake, revelando la admiración que le guarda a la estrella de Frida. Otras estrellas de Hollywood como Melanie Griffith, Halle Berry y Gal Gadot reaccionaron al post de Salma dándole like, al igual que celebridades latinas como Marc Anthony, Galilea Montijo, Erik Rubín y Benny Ibarra.

Si bien Hayek no reveló detalles en su publicación, es probable que la actriz esté celebrando su cumpleaños en algún destino paradisíaco. Hace apenas un par de semanas compartía una foto en la que se le veía posando muy guapa con un hermoso paisaje de playa a sus espaldad. "Lista para la semana", escribía junto a la imagen en la que se le veía luciendo un bikini negro, con un chal bicolor y accesorios a juego. La intérprete mexicana es conocida por su naturalidad, y no tiene problema con compartir fotos sin maquillaje, como lo hizo un día antes al publicar una no make up selfie. Salma es una de las famosos que no ocultan sus años, sino que abrazan sus edad todo lo que conlleva el paso del tiempo. La mexicana se ha dejado ver con su melena salpicada de gris asegurando que le gustan sus canas.

Enamorada y con una familia feliz

Con más de una década de matrimonio y una hija en común, no hay duda del fuerte lazo de amor que une a Salma y con el magnate francés François-Henri Pinault. Y aunque la actriz es consciente de que en su momento su relación fue motivo de críticas que ponían en duda su autenticidad, a ella nunca le han preocupado estas opiniones. "Piensen lo que quieran, 15 años juntos y estamos muy enamorados”, aseguraba la actriz el año pasado en en el podcast Armchair Expert, con Dax Sherpard. La pareja se juró amor eterno en 2009 en una boda secreta realizada en París, y en abril de ese mismo año, la actriz y el empresario celebraron en Venecia su unión con una espectacular. La pareja eligió la romántica ciudad italiana para unir debido a que fue donde ocurrió el flechazo, en 2006, cuando se conocieron en la inauguración del Palacio Grassi, espacio donde se encuentra la colección de arte contemporáneo de Pinault. En 2008 recibieron a su única hija juntos, Valentina Paloma, quien además fue la testigo más tierna de su boda, pues cuando se casaron, la niña tenía un año siete meses. Actualmente es toda una adolescente, y ha dejado ver que tiene todo el carisma y sencillez de su madre.

