Geraldine Bazán niega tener un romance, pero ¿se encuentra sola?

Desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto pusieron punto final a su matrimonio, lo que ocurre en el corazón de la guapa actriz es de gran interés para sus fanáticos. Sin embargo, prefiere mantener bajo estricta discreción este ámbito de su entorno privado, aunque nunca está cerrada a desmentir cualquier rumor que surja sobre su persona, como cuando fue relacionada sentimentalmente con el actor Alejandro Nones. Sincera, la actriz, quien ahora comparte créditos con el venezolano en la nueva versión de Corona de Lágrimas 2, habló como pocas veces de esta situación, echando por tierra todo lo que se dice, al mismo tiempo en que reveló frente a las cámaras que no se encuentra sola.

Geraldine atraviesa por uno de sus mejores momentos. No solo se siente plena por desempeñar con orgullo su faceta como mamá, sino también por la serie de proyectos profesionales en los que hoy se ocupa. Pero, ¿hay algún galán que en ese momento robe sus suspiros? ¿Es cierto que hay algo entre ella y Nones? Sin más preámbulo, la protagonista de melodramas así respondió: “Estoy soltera, sí. Estoy soltera pero no estoy sola…”, afirmó sonriente frente a las cámaras del programa televisivo Ventaneando, aunque sin revelar más detalles de lo que exactamente ocurre en estos instantes. Mientras tanto, son muchas las motivaciones que la mantienen a flote, como el reciente proyecto en el que participará, el monólogo titulado Nosotras lo Hacemos Mejor.

Gracias a la experiencia acumulada por los años, Geraldine también sabe que toda relación amorosa requiere de tiempo y dedicación, algo que es complejo para ella en este periodo, en el que su día a día se centra en brindar cuidados y atenciones a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, así como en atender sus múltiples compromisos laborales. Después de todo, la grabación de una telenovela requiere de muchas horas de trabajo al interior del set. “La verdad es que también no es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, y también con hijas y entonces es un poco más complicado. Pero la verdad es que ahorita estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo, pero también con el corazón muy apapachado…”, agregó.

Su amistad con Alejandro Nones

La cercanía entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones tiene sus antecedentes años atrás. Entre ellos, no existe más que un lazo de amistad, pero las especulaciones cobraron fuerza cuando en mayo pasado viajaron juntos a Europa para participar en algunos eventos en torno al Festival de Cine de Cannes. Ante el revuelo que provocó el hecho de verlos juntos, la actriz fue clara con su respuesta; no existe más que admiración y respeto por su compañero. “La verdad es que siempre tendré lo mejor para decir de él. Lo vi también en el estreno de la novela, entonces pues estaremos juntos en las presentaciones y todo. Pero bueno, Ale es mi amigo y siempre lo será. Hay amor, hay mucho cariño de por medio, claro, es mi amigo…”, dijo la estrella para las cámaras de Televisa Espectáculos a mediados de agosto.

Mientras tanto, Alejandro Nones ha sido muy reservado con sus declaraciones. El actor ha preferido no opinar al respecto, pues asegura que lo más importante durante sus encuentros con la prensa es hablar de su trabajo y no de aspectos ligados a su vida personal, aunque admite que no le molesta el hecho de que surjan rumores en torno a él. “Entiendo totalmente, es parte. A eso nos exponemos los actores, como figuras públicas y no me molesta en lo más mínimo. Simplemente yo decido no hablar de esos temas…”, explicó durante la presentación de Corona de Lágrimas 2, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube.

