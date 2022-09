‘Will Smith interpretó a una persona perfecta por 30 años’, Chris Rock rompe el silencio

Fue en marzo pasado cuando el mundo quedó sorprendido ante el despliegue que se daba en el escenario de los premios Oscar. En medio de la presentación del premio a mejor documental, Chris Rock hacía una broma sobre Jada Pinkett, provocando una reacción en Will Smith, que en un principio nadie entendía si se trataba de un exabrupto o un mero mal chiste del guion. Después del golpe que propinó Smith al comediante y los fuertes gritos que dio, quedó claro que no era una broma y que el actor, que se distingue por su positivismo, había perdido el centro ante el comentario sobre su esposa. Después de eso, Will ha pedido disculpas en varias ocasiones y Chris ha buscado mantenerse alejado del tema. Fuera de un par de comentarios durante sus espectáculos, nada ha dicho al respeto. Pero, pareciera que a la distancia, ha decidido tomar la palabra y aunque lo ha vuelto a hacer durante un espectáculo cómico, el mensaje ha resonado fuertemente.

Fue durante el show del comediante en Liverpool, durante su gira por Reino Unido, que Dave Chappelle le preguntó si le había dolido el golpe. En vez de dar una breve repuesta como había dado en otro par de ocasiones, esta vez, Chris fue más allá. Después de dejar claro en un lenguaje bastante colorido que lo habían golpeado por ‘la broma más amable’ que ha dicho, continuó: “Will interpretó a una persona perfecta durante 30 años, y se ha quitado la máscara, y nos ha enseñado que es tan feo como el resto de nosotros. Cualesquiera que sean las consecuencias, espero que no se ponga la máscara de vuelta y que deje que su verdadero respire. Me identifico con ambos hombres”.

Aunque bien podría parecer un comentario cualquiera, pareciera que el mensaje tiene más profundidad que una mera broma sobre el escenario. Ha de recordarse que los actores se han conocido por décadas, aunque al parecer, no tenían una relación cercana.

La disculpa de Will ante su regreso

Fue a finales de julio pasado cuando después de unos meses completamente desaparecido, Will tomó la palabra para compartir una disculpa pública, que se suma a las primeras que dio tras el altercado. En un formato de preguntas y respuestas, fue respondiendo, empezando con: ¿por qué no se disculpó con Chris en su mensaje? ¿por qué no se disculpó con Chris en su discurso? Will respondió:

“Estaba nublado para ese entonces. Todo está nublado. Me he acercado a Chris y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, cuando lo esté me va a contactar. Así que, Chris te voy a decir, me disculpo, mi conducta fue inaceptable y estoy aquí cuando sea que estés listo para hablar. Quiero disculparme con la madre de Chris, vi la entrevista que hizo su madre y es una de las cosas que no me di cuenta en ese momento, no estaba pensando en todas las personas que se lastimaron en ese momento, quiero disculparme con la madre de Chris, con su familia, especificamente con Tony Rock, con quien tenía una increíble relación, Tony Rock era mi hombre, y esto es probablemente irreparable”.

Unas semanas antes, en el Madison Square Garden de Nueva York, también en un show con Dave Chappelle, Chris había bromeado: “Cualquiera que diga que las palabras lastiman, no ha recibido un golpe en la cara”, según reporta ET Online. Esta ha sido una de las únicas veces en las que el comediante se ha referido al hecho. Aunque recientemente, lo hizo de forma menos afortunada al negarse a conducir los Oscar en el 2023.

