El cuarto vestido que no habíamos visto de JLo en sus festividades de boda

A cuenta gotas es como Jennifer Lopez ha querido ir compartiendo con sus fanáticos más cercanos -aquellos que están suscritos a On The JLo- los detalles de la espectacular boda que llevó a cabo con Ben Affleck dos décadas después de que se tuviera planeado su primer enlace. Si la boda que realizaron en Las Vegas fue toda espontaneidad, cuando se trató de Georgia, cada detalle fue más espectacular que el anterior. Hasta ahora habíamos visto ya algunos de los vestidos de novia de la cantante, pero al tratarse de JLo no ha sorprendido que los tres diseños de Ralph Lauren que llevó la noche del enlace no fueran los únicos que lució durante este fin de semana de ensueño. En la más reciente edición de su newsletter ha compartido nuevos pormenores, y entre ellos se ha podido ver un cuarto vestido, el que llevó en la noche previa a la boda -a la cena de ensayo, como le llaman en Estados Unidos-.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer Lopez explota contra quien vendió el video en el que canta a Ben en su boda

Los espectaculares zapatos Jimmy Choo que JLo llevó en su boda

Se trata de un vestido en dorado, con escote tipo halter y algunos brocados que apenas se alcanzan a distinguir en la fotografía frente a un espejo que compartió. A diferencia de la boda, en esta ocasión llevó la melena completamente suelta y como complementos se le ve con un brazalete en dorado, bolso clutch en el mismo color y al pie del espejo se alcanzan a ver sus espectaculares plataformas en el mismo color.

La reflexión de JLo sobre el tiempo que ha pasado

Sobre esta noche, la emocionada novia escribió: “Ben y yo nos reímos la noche anterior sobre casarnos nuevamente a nuestra edad. Los dos hemos estado casados antes y no somos precisamente unos niños, pero de alguna manera pareciera que ésta es la única edad en la que hace sentido. Recientemente había leído algo escrito por Rainer Marie Rilke en Letters to a Young Poet sobre el amor. Decía que uno tenía que estar listo para el amor. ‘El que un humano ame a otro es la tarea más difícil. Es el trabajo para el que los otros trabajos son meramente preparación’. El poder amar a alguien, para que tú quieras ser mejor para ellos y hacerlos feliz, porque dar felicidad y amor se vuelve más alegre que recibirlo, es el verdadero y sublime amor adulto. Rilke creía que el amor debe ser aprendido y el tiempo de aprendizaje es largo. Uno tiene que completarse por el bien de la otra persona, para que dos solitudes ‘busquen proteger y encontrarse con la otra’. Unirse y rendirse toma sabiduría, autoconocimiento y es casi imposible hacerlo en el calor de la impaciencia juvenil”.

VER GALERÍA

¡Como dos auténticos turistas! Los sorprendentes planes de Jennifer Lopez y Ben Affleck en su luna de miel

En el vistazo que ha dado en estas imágenes, también se puede ver la fastuosidad de las mesas para esta cena previa. Además de los románticos arreglos florales en tonos de rosado, se puede ver que las servilletas llevaban bordadas las iniciales de los novios en gran tamaño. La luz de las velas y la clásica vajilla quisieron hacer un guiño a las tradiciones sureñas del lugar en el que se llevó a cabo la boda. También se pudo ver que el techo estuvo adornado por enormes candelabros que se encontraban rodeados de vegetación.

Tal como la novia describía, durante 20 años Ben y ella habían soñado con tener una boda como ésta, por lo que queda claro que ningún detalle fue dejado al azar en este fin de semana que JLo ha prometido seguir revelando de a poco a través de sus correos.

VER GALERÍA