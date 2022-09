Por qué Alejandra Guzmán no cantó en el homenaje a Silvia Pinal

Con el privilegio de ser acompañada por tres de las generaciones de mujeres de su reconocida dinastía, Silvia Pinal acudió a su merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Un acto para el recuerdo en el que la diva del cine mexicano, ubicada en uno de los palcos del majestuoso recinto, presenció la emotiva retrospectiva de sus más de siete décadas de trayectoria. Sus hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, así como su nieta, Stephanie Salas, hicieron acto de presencia junto a la matriarca, una cita tan importante a la que tampoco pudieron faltar sus bisnietas, Michelle Salas y Camila Valero. Aunque no todas las Pinal intervinieron en el evento, hubo quien llegó a cuestionar el hecho de que Alejandra, quien dirigió unas palabras a su mamá sobre el escenario, no interpretara ninguna canción para ella, pero ¿qué fue lo que ocurrió?

Cabe destacar que al inicio del agradecimiento que la Guzmán dirigió a doña Silvia sobre el escenario, hizo un comentario que llamó la atención. “Pues a mí no me tocó cantar pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer…”. Tales palabras resonaron en muchos, pues de inmediato surgieron las preguntas y hasta algunas especulaciones. Al respecto, Sylvia Pasquel rompió el silencio, y explicó qué fue lo que sucedió al momento de extenderle la invitación de cantar a su hermana. “Yo le mandé un WhatsApp explicándole lo del homenaje y explicándole todo lo que iba a pasar en el homenaje, y dentro de ese WhatsApp le puse que se iba a hacer el popurrí y que estaría muy bonito que ella participara en ese momento, en la obra, pues cantándole a su madre una canción, y no quiso…”, explicó la actriz en entrevista para el espacio radiofónico de Javier Poza, en Radio Fórmula.

Durante la charla, Pasquel también se refirió a la comunicación que la Guzmán mantuvo con la asistente de su madre, a quien le indicó cuál sería su proceder. “Ella le habló a Efigenia, le dijo: ‘Yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a trabajar’. Supongo que si hace ese comentario se refiere a que no estuvo ahí porque pues estaban todas las que habían trabajado. Pero no porque se le haya invitado o no, por supuesto que yo invité a mi hermana, ¿cómo no la voy a invitar? Como le puse en el chat: ‘Tú y mi hija son las únicas de la familia que han trabajado con mi mamá en la comedia musical, entonces sería muy bonito detalle que participaras en el homenaje’, y ella no quiso…”, afirmó.

‘Yo invité a todo el mundo’

Sylvia quiso ser puntual al exponer su postura. La intérprete reiteró lo importante que fue para ella extender la invitación al homenaje a su hermana Alejandra Guzmán, así como a todos aquellos que han formado parte de la vida de doña Silvia Pinal. “Pero yo puedo demostrar por un Whats que le mandé que sí estaba invitada. Yo al final del día esto lo hice por amor a mi mamá. Yo invité a todo el mundo, el que se quiso subir al barco se sube, el que no se quiso subir al barco no se sube…”, dijo en otro momento de la charla, agradecida por la manera en que su madre fue homenajeada en el recinto cultural más importante de México.

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre esta situación, aunque las palabras que dedicó a su mamá la noche del homenaje hicieron evidente el incondicional cariño que le tiene. “Porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como lo que te conozco, gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y ejemplo. Gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre todos los días tan bella. Felicidades, madre”, dijo la cantante.

