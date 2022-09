Rebecca Jones echa por tierra los rumores sobre su salud: 'No hay que dar por hecho las cosas'

Años atrás, Rebecca Jones enfrentó una batalla contra el cáncer de la que habló públicamente. Motivada hizo todo para salir adelante y, a través de su testimonio, alentó a otras mujeres en su misma situación a no bajar la guardia. Sin embargo, en el transcurso de este tiempo, -tras haber superado una etapa que la mantuvo alejada del trabajo y los reflectores-, han surgido algunos rumores en relación con su estado de salud, por lo que con toda franqueza ella se ha pronunciado para desmentir todo lo que se dice. Recientemente, fue su exesposo, Alejandro Camacho, quien habló al respecto, lo que provocó reportes de que la actriz había recaído en la enfermedad, versiones a las que finalmente la intérprete ha hecho frente, negando todo de manera rotunda.

Pasaron algunos días para que Rebecca rompiera el silencio, pues había preferido mantenerse enfocada en su trabajo. La actriz concedió así una entrevista durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que se refirió a lo dicho por su exmarido. “Absolutamente me enteré…”, comentó en su plática con varios de los reporteros, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz. “Yo creo que mi palabra vale más. Hace tres semanas apenas hice todas las aclaraciones que tenía que hacer al respecto, y eso es más valioso que todo. Si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud…”, afirmó.

En otro momento, Jones puntualizó sobre el proceder de su exesposo ante la prensa, refiriéndose al respeto que debe existir al tocar temas de índole privado. “Yo creo que no lo hizo con mala intención, simplemente no tiene por qué opinar, eso sí es un hecho. Yo no opino acerca de él porque no sé de su vida…”, contó la actriz de cine, teatro y televisión, quien hizo énfasis de la madurez con la que hoy asume la vida, enfocada en el presente y consciente de lo mucho que debe ser valorado el tiempo de la existencia misma, incluso concibiendo la muerte como parte de un proceso natural, reflexión a la que llegó tras escuchar las palabras de Fernando del Solar. “Me fascinó lo que dijo de la vida y la muerte porque así pienso yo. Yo vivo con la muerte aquí junto, y no porque sea yo negativa, porque soy muy positiva… Hay que vivir, todo lo que está en el inter es la vida, nada más…”, agregó.

¿Por qué no respondió de inmediato a las declaraciones de su ex?

En medio de su charla con la prensa, Rebecca Jones reiteró que solo su palabra será la que brinde certeza a quienes desean conocer cómo se encuentra. Así mismo, explicó por qué razón no reaccionó de manera inmediata a lo declarado por Alejandro Camacho. “La verdad es que los primeros días no quise hacer ningún comentario porque como les digo, creo que mi palabra vale, y lo acababa yo de decir en el mismo programa. Entonces pues no hay que dar por hecho las cosas, pero tampoco se la puede uno pasar desmintiendo cosas porque uno sabe la verdad y ya…”, explicó.

Simpática y regalando algunas sonrisas frente a la cámara, dijo sentirse plena porque además se encuentra trabajando. De hecho, estaba a punto de abordar un vuelo con destino a la ciudad de Los Cabos, en donde trabaja por unos días filmando escenas de la telenovela titulada Cabo, una producción de José Alberto Castro. “Tengo un estelar increíble, estoy fascinada...”, compartió.

