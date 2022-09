Enamorada, Ale Capetillo celebra el cumpleaños de su novio Nader

La que probablemente ha sido la avntura más grande en la vida de Alejandra Capetillo le ha traído muchas cosas buenas. Si bien ella ha admitido que no fue nada sencillo separarse de su país y su familia y empezar desde cero al otro lado del mundo, también ha compartido que esta experiencia le ha dejado valiosos aprendizajes, entrañables recuerdos y por supuesto, gente muy especial. Nader Shoueiri, el novio de esta guapa joven, está sin duda a la cabeza de la lista. La relación entre ellos ha fluido de la mejor manera, y ha evolucionado de ser un romance misterioso hasta un noviazgo tan sólido como para que ella haya conocido ya a la familia de él. Y mientras los seguidores de Ale no pierden la esperanza de un próximo compromiso, o por lo menos que su galán viaje a México, la influencer le ha tocado celebrar por primera vez junto a él su cumpleaños.

Ale, quien recientemente compartió con HOLA.com un poco de su vida en Madrid, ha dejado ver que tras la ola de cambios que hubo en su vida a raíz de su mudanza, ha podido asimilar de la mejor manera la etapa en la que se encuentra. Ésta por supuesto incluye a Nader, quien ha sido una presencia constante en sus días y también en sus redes sociales. Por eso no fue de extrañar que la joven tomara su Instagram para dedicarle un mensaje a su galán con motivo de su nueva vuelta al sol. De hecho, desde ayer ya había adelantado que se venían los festejos: "Mañana es cumpleaños de esta cosita guapa", escribió la hija de Biby Gaytán en sus Stories al compartir una foto de su novio, quien sentado a la mesa le regaló su mejor sonrisa.

Horas más tarde, Alejandra compartió una nueva foto, esta vez se trató de un posado en pareja que inmortalizaron por medio de una selfie frente a un espejo. En la imagen se les veía en medio de un pasillo muy iluminado, con Nader sujetando delocadamente a su novia por la cintural. Ella, tan guapa como siempre, lució un look estiloso compuesto por una falda negra con lunares, blusa blanca y sandalias de tacón. Si bien la influencer no reveló detalles del lugar en el que se encontraban, podía deducirse que era un cita especial. Esto se confirmó este día primero de mes, pues Ale compartió una foto de su novio al parecer tomada durante una romántica cena por su cumpleños. "Por más por venir, juntos. El más feliz cumpleaños a mi amor", escribió indicando esta última palabra con un emoji de corazón, de igual manera que como inició el mensaje, con la inicial N y esta figura.

Así fue flechada por Nader

Ante la curiosidad de sus seguidores, Ale compartió hace un par de semanas cómo inició su historia de amor con este apuesto libanés. "Fue en un bar justo un día que yo no quería salir, estaba súper cansada, y justamente para que vean cómo es la vida... Y justo ese día lo conocí", contó en sus Instagram Stories. "Al principio me saqué cañón de onda al empezar a hablar con él, porqu tenía que hablar con él en inglés, entonces yo no estaba tan acostombrada", confesó. "Entonces al principio estaba un poco extraño", admitió. Y es que ella ha contado que el tema del idioma incluso depués ha causado algunas simpáticas confusiones, sin embargo, ambos están empeñados en aprender el idioma del otro. "Hay detalles de la historia de cómo de que nos pasamos el teléfono y tal... Pero empezamos a habolar por WhatsApp y se dieron las cosas", comentó sonriente.

En esta oportunidad, Ale también habló de las cualidades que encontró en Nader y que la conquistaron. "Yo creo que conforme pasa el tiempo más encuentras cosas que te atraen de la otra persona, pero yo ceo que lo que más me llamó la atención y algo que hasta la fecha se lo menciono mucho, es que es muy caballeroso", reveló. "Desde que lo conocí, sdiempre me dio mi lugar desde que nos conocimos", aseguró. Con las codas marchando viento en popa, muchos de sus seguidores se han apresurado al pensar en un posible compromiso, y más cuando ella lució un anillo que después aclaró representaba sólo una promesa. "Esto llegó súper lejos, no saben cuánta gente me ha escrito que si ya me voy a casar, que cuándo va a hacer mi boda...Tal, tal, tal, pero no", comentó la joven. "No me voy a casar, es mi anillo de piedrita y sí, no, no, no", agregó en su mensaje.

