El hijo mayor de Anne Heche pide hacerse cargo de su patrimonio

El inesperado fallecimiento de la actriz Anne Heche a los 53 debido a las lesiones provocadas en un accidente automovilístico, ha dejado a sus hijos con una situación importante entre manos. Su hijo mayor, de apenas 20 años, ha decidido comenzar el papeleo necesario para quedar como responsable del patrimonio de Heche, al considerar que su hermano es todavía menor de edad. A la actriz le sobreviven sus dos hijos, Homer, a quien tuvo con Coley Laffoon -su primer esposo-, y el pequeño Atlas Tupper de 13 años, producto de su matrimonio con el actor James Tupper, que fue su segundo marido. Desde los primeros días en que se supo la triste noticia, Homer tomó la palabra y a su corta edad ahora busca hacerse responsable de los aspectos que su madre ha dejado pendientes con su prematura partida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Anne Heche, una intensa vida de éxitos profesionales y apasionantes historias de amor

El primer exmarido de Anne Heche rompió el silencio ante su pérdida

Según los documentos a los que ha tenido el Dailymail y el New York Post, el joven ha solicitado a la corte del Condado de Los Ángeles el tomar control de la fortuna de su madre, al considerar que únicamente le sobreviven él y su hermano, quien es menor de edad. El joven está pidiendo en estos mismos documentos convertirse en el tutor ad litem de su hermano Atlas -significando que busca representarlo en un caso necesario durante este procedimiento-, además de apuntar que hasta el momento no se conoce el monto del patrimonio de su madre.

Será ahora parte de la labor de la corte hacer un recuento de propiedades, así como sus finanzas para estimar en qué situación se encuentra su patrimonio. Se ha apuntado que se desconocen los ingresos de Heche, y a pesar de que se ha hablado de un par de propiedades que en su momento fueron suyas, no se sabe si esto siga siendo así, por lo que espera un largo proceso para determinar un estimado de sus bienes.

VER GALERÍA

Los grandes amores de Anne Heche se pronuncian ante su fallecimiento

Las palabras del joven

A pesar de su corta edad, Homer fue uno de los primeros en pronunciarse tras la tragedia, “Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de seis días de altibajos emocionales de no creerse, me quedo con una profunda e innombrable tristeza. Espero que mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna”, decía el joven a través de un comunicado por Fox News.

Por su parte, su padre, Coleman, compartió su propio mensaje días después a través de sus redes sociales, “Ante el fallecimiento de Anne, solo quería decir un par de cosas: una, la amo y la extraño, y siempre lo haré. Dos, Homer está bien. Por supuesto, está sufriendo, y es duro, es muy duro, probablemente como nadie puede imaginar, pero está rodeado de su familia y va a estar bien. Así que para todas las personas preguntando, gracias por preguntar, por mostrarnos su corazón, ofrecer plegarias y todo. Es tan hermoso. Gracias”.

James Tupper, el segundo marido de la actriz y padre de su segundo hijo, fue una de las primeras personas en pronunciarse ante el fallecimiento, aunque no se ha referido a la situación de su hijo. “Pensamientos y oraciones para esta encantadora mujer, actriz y madre esta noche, Anne Heche, te amamos”, escribió junto a una imagen en la que se ve a Anne junto a su hijo Atlas cuando se supo del accidente automovilístico. Y solamente unas horas antes de que se diera a conocer públicamente el fallecimiento, James compartió otra imagen de la actriz con la frase: “Te amo para siempre”.

VER GALERÍA