Simpático, William Levy admite: 'Me estoy poniendo más madurito'

En medio de su estancia en tierras españolas, William Levy llegó a los 42 años, ocasión en la que no faltaron los festejos. El actor de origen cubano se encuentra en la Madre Patria rodando una serie, sin embargo, también se ha dado el tiempo de disfrutar junto a sus amigos y colegas, quienes por supuesto lo celebraron en su día. Esmeralda Pimentel, quien graba con él Montecristo, no dudó en felicitarlo, además de que compartió algunos vistazos del festejo. Tampoco podían faltar los mensajes de sus amados hijos, Christopher y Kailey, quienes desde la distancia enviaron todo su cariño a su famoso papá. Agradecido, el interprete compartió un mensaje todas aquellas muestras de afecto, y en su mensaje, admitió que si bien se está "poniendo más madurito", él sigue sintiéndose joven. Y no hay duda de ello, pues en sus redes sociales ha dejado ver la energía y entusiasmo co las que se conduce cada día. William, quien ha logrado conquistar al público español, dejaba ver hace unas semanas su buena actitud bailando en plena calle en Madrid, demostrando lo feliz y relajado que se encuentra en estos momentos. Haz click abajo para ver el sincero y simpático mensaje que ha compartido a propósito de su nueva vuelta al sol.