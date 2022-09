José Ron se tatúa en honor a su perrito Skiro

Hace unas semanas, José Ron enfrentó la dolorosa partida de Skiro, el hermoso pastor alemán con el que compartió su vida durante varios años. En aquella ocasión, el guapo actor quiso compartir con sus fans la triste noticia, mostrándose sumamente conmovido ante la ausencia de su perrito. “¡Vuela alto Skiro! ¡Siempre serás mi ching**! Me dueles mucho y ¡te voy a extrañar muy, pero muy cabr**! ¡Gracias por todo el amor que me diste! Te amo”, expresó el intérprete en aquella ocasión en sus redes sociales, donde además compartió varias fotografías en las que mostró la linda conexión que tenían con el can y el importante lugar que ocupa en su corazón y en su vida. Es por eso que el intérprete le ha querido rendir un homenaje muy especial a Skiro, tatuándose su rostro en un costado de torso, una forma de llevar a su fiel compañero siempre con él y un recordatorio de lo feliz que fue a su lado. Así lo demostró Ron en su perfil de Instagram, en donde compartió un video en el que mostró el proceso de creación de su significativo tatuaje. “¡Te amo Skiro! ¡Te recuerdo con mucho amor!”, escribió el actor al pie de su publicación. Da play al video y mira cómo quedó el nuevo tatuaje del actor.