Andrea Meza revela qué fue lo que le dijo Miss Sudáfrica en el oído el día que ganó Miss Universo

Fue en mayo del año pasado cuando Andrea Meza hizo historia al convertirse en la tercera mexicana en ganar la corona de Miss Universo, un hito que sin duda fue celebrado por todos sus compatriotas, quienes orgullos no perdieron detalle de la coronación de la hermosa chihuahuense. Y aunque parecía que todos los secretos detrás de aquel inolvidable día habían quedado revelado, lo cierto es que aún quedaba la incógnita sobre lo que Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi, reina saliente en aquel entonces, le dijo al oído mientras le entregaba la corona. Un detalle que sin duda no pasó desapercibido para nadie, pero del que hasta ahora Andrea no había hablado. Es por eso que, aprovechando la dinámica de preguntas y respuestas que organizó en sus redes sociales con sus fans, algunos de ellos la cuestionaron al respecto y a lo que la ahora presentadora de Telemundo accedió a responder con toda sinceridad.

“¿Qué te dijo en el oído Miss Sudáfrica cuando te puso la corona?”, fue la pregunta que lanzó uno de sus seguidores a Andrea Meza a través de sus historias de Instagram. Y es que en la imagen que le dio la vuelta al mundo el día que la mexicana se llevó el título de belleza universal a casa, se podía observar que Tunzi insistentemente le decía algo al oído, todo esto mientras alrededor todo era júbilo y emoción, lo que sin duda llamó la atención. Sin embargo, Andrea finalmente terminó con el misterio y respondió a la pregunta: “Que no la podía poner bien (la corona), que la iba a tener que sostener para que no se cayera”, expresó Meza entre risas.

Recordemos que en aquella ocasión, Andrea aseguró que uno de los momentos más emotivos de su coronación fue el haber sentido el cariño de todas sus compañeras de competencia, incluida Zozibini Tunzi, quienes cobijaron a la ganadora luego de que fuera proclamada como la absoluta ganadora de la edición 2020 de este certamen. “No puedo creer que haya pasado una semana de ese día tan maravilloso, fueron años de desearlo, de intentarlo, de trabajarlo. De todos los momentos y recuerdos que pasan por mi mente, uno de los que más tengo grabado son esos abrazos y el cariño de mis compañeras, sin duda son el mejor premio”, expresó Meza en sus redes sociales, una semana después de haber ganado Miss Universo y en medio de los vertiginosos cambios que se dieron en su vida de la noche a la mañana.

A un año de su coronación

Sin duda alguna, haber ganado el concurso de belleza más importante del mundo le dio a Andrea Meza una importante plataforma para realizar algunos cambios significativos en el mundo y alzar la voz en temas como la violencia de género y la discriminación, banderas que la modelo enarboló durante su partición en Miss Universo. Es por eso que al cumplirse un año de su coronación, la presentadora no dudó en celebrarlo con todos sus fans, compartiendo una serie de fotografías de aquella ocasión y un mensajes muy especial. “16 de mayo de 2022. Hoy hace un año gané Miss Universo. Qué lindo ver estas fotos y revivir ese momento que cambió mi vida. Siento que fue ayer y a la vez hace muchos años. No puedo creerlo acelerada que ha ido mi vida, lo mucho que he cambiado yo y mi entorno, incluso a veces pierdo la noción del tiempo de tantas cosas que pueden suceder en una semana”, escribió en la primera parte de este texto donde resaltó lo mucho que aprendió siendo Miss Universo.

En este texto, Andrea reconoció que, aunque su reinado de Miss Universo fue el más corto, debido a la pandemia, adquirió grandes enseñanzas: “Este año me dio más bien unos 5 años de experiencia, de emociones vividas y lecciones aprendidas. Definitivamente una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias a todos los que han estado en este camino junto a mí. Los amo. Y amo a mi familia de Miss Universo. ¡Gracias por hacer este período de mi vida tan especial!”,, finalizó.